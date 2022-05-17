***TRILC*** TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)
17.05.2022 18:10
***TRILC*** TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tar
14:432.401
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 6,66
|Açılış
|: 2.391
|
|Önceki Kapanış
|: 2.395
|
2.412
En Düşük
2.385
14:4315,9430
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0409
|Açılış
|: 15,9700
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7900
|
15,9687
En Düşük
15,7603
14:4316,7564
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| -0,0008
|Açılış
|: 16,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 16,6100
|
16,8209
En Düşük
16,5955
14:43928,69
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,29
|Açılış
|: 928,69
|
|Önceki Kapanış
|: 928,40
|
934,08
En Düşük
917,29
BIST En Aktif Hisseler14:43
|ORCAY
|21,90
|127.649.195
|% 9,99
|
|ULUSE
|192,00
|41.946.915
|% 9,97
|
|IMASM
|42,64
|6.843.728
|% 9,95
|
|GSRAY
|3,54
|133.961.346
|% 9,94
|
|LIDFA
|6,09
|10.149.600
|% 9,93
|
|LKMNH
|17,10
|11.164.716
|% -7,47
|
|SERVE
|24,60
|473.793
|% -7,17
|
|EPLAS
|15,96
|19.398.302
|% -6,34
|
|OZRDN
|10,53
|3.375.643
|% -5,05
|
|SMRTG
|23,88
|109.441.079
|% -4,25
|
|THYAO
|41,94
|2.787.490.619
|% -0,33
|
|GARAN
|15,00
|1.177.334.681
|% 0,20
|
|SISE
|19,99
|1.136.276.066
|% 0,40
|
|YKBNK
|4,35
|988.722.944
|% 2,11
|
|AKBNK
|8,06
|883.517.279
|% 2,68
|
|YKBNK
|4,35
|988.722.944
|% 2,11
|
|EKGYO
|2,65
|457.952.008
|% 0,76
|
|SKBNK
|1,18
|145.540.584
|% 0,85
|
|AKBNK
|8,06
|883.517.279
|% 2,68
|
|GARAN
|15,00
|1.177.334.681
|% 0,20
|
|14:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,9353
|15,9430
|% 0,26
|
|Euro
|16,7487
|16,7564
|% 0,00
|
|Sterlin
|19,7069
|19,8057
|% -0,55
|
|Frank
|15,9163
|16,0122
|% -0,18
|
|Riyal
|4,2353
|4,2566
|% 0,18
|
|14:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.807
|1.808
|-7,40
|
|Altın Gr.
|929
|929
|0,29
|
|Cumhuriyet
|6.214
|6.308
|50,00
|
|Tam
|6.170
|6.326
|33,75
|
|Yarım
|2.982
|3.060
|16,33
|
|Çeyrek
|1.496
|1.530
|8,17
|
|Gümüş.Ons
|21,56
|21,59
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|11,06
|11,07
|-0,01
|
|B. Petrol
|113
|113
|1,46
|
Seans Raporu
14:43
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14:58SILVR
Yüzde 6.23 oranında artışla 11.77 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 222, 956 adet işlem
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14:57ESCOM
Yüzde 6.44 oranında artışla 14.70 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 860, 531 adet işlem
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14:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 10, 73 artarak (% 0.40 ) 2, 662
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14:56BMSCH
Yüzde 5.21 oranında artışla 8.69 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 929, 413 adet işlem
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14:55SEYKM
Yüzde 4.23 oranında artışla 7.15 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 592, 197 adet işlem