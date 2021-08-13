***TRILC*** TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
13.08.2021 11:18
***TRILC*** TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Yönetim Kurulu Komiteleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulu'nun 13.08.2021 tarihli kararı ile
Şirket Yönetim Kurulu Bünyesinde oluşturulmuş olan Komiteler görev dağılımı aşağıdadır.
Kamuoyuna duyurulur.
Saygılarımızla.
Kurumsal Yönetim Komitesi:
Ad/Soyad Görevi
VOLKAN SAPMAZ Başkan
ALPTEKİN GÜLER Üye
F. BULUÇ DEMİREL Üye
Denetlemeden Sorumlu Komite:
Ad/Soyad Görevi
ALPTEKİN GÜLER Başkan
VOLKAN SAPMAZ Üye
BERNA SEZER Üye
Riskin Erken Saptanması Komitesi:
Ad/Soyad Görevi
ALPTEKİN GÜLER Başkan
VOLKAN SAPMAZ Üye
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/957867
BIST
11:501.449
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 4,10
|Açılış
|: 1.445
|
|Önceki Kapanış
|: 1.444
|
1.449
En Düşük
1.440
11:508,5333
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0075
|Açılış
|: 8,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5750
|
8,5803
En Düşük
8,4969
11:5010,0304
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -0,0329
|Açılış
|: 10,0200
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0550
|
10,0922
En Düşük
10,0077
11:50482,57
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 1,21
|Açılış
|: 482,57
|
|Önceki Kapanış
|: 481,35
|
484,99
En Düşük
478,93
BIST En Aktif Hisseler11:50
|VKING
|7,60
|4.104.352
|% 9,99
|
|IZFAS
|6,20
|5.353.319
|% 9,93
|
|DARDL
|2,56
|8.992.384
|% 9,87
|
|AGYO
|3,16
|53.635.273
|% 9,72
|
|GSDDE
|2,42
|13.489.102
|% 8,04
|
|IDGYO
|2,95
|13.395.164
|% -9,79
|
|EDATA
|15,97
|5.835.689
|% -5,22
|
|KUYAS
|2,40
|4.146.469
|% -4,76
|
|VKFYO
|6,54
|12.772.134
|% -4,11
|
|OZBAL
|11,88
|7.129.043
|% -3,88
|
|GARAN
|9,34
|593.731.220
|% 0,54
|
|KRDMD
|8,29
|375.533.430
|% 2,09
|
|SISE
|8,55
|321.899.231
|% 1,54
|
|TUPRS
|99,70
|320.612.814
|% 1,42
|
|GENIL
|14,81
|236.970.382
|% 3,86
|
|YKBNK
|2,50
|197.267.153
|% -0,40
|
|GARAN
|9,34
|593.731.220
|% 0,54
|
|KRDMD
|8,29
|375.533.430
|% 2,09
|
|SISE
|8,55
|321.899.231
|% 1,54
|
|GSDHO
|1,91
|46.875.515
|% 1,60
|
|11:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5301
|8,5333
|% -0,09
|
|Euro
|10,0207
|10,0304
|% -0,33
|
|Sterlin
|11,7508
|11,8098
|% -0,07
|
|Frank
|9,2212
|9,2768
|% 0,10
|
|Riyal
|2,2707
|2,2821
|% 0,00
|
|11:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.756
|1.757
|3,41
|
|Altın Gr.
|482
|482
|1,12
|
|Cumhuriyet
|3.210
|3.259
|4,00
|
|Tam
|3.193
|3.273
|2,49
|
|Yarım
|1.543
|1.583
|1,20
|
|Çeyrek
|774
|792
|0,60
|
|Gümüş.Ons
|23,29
|23,33
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|6,40
|6,41
|0,03
|
|B. Petrol
|70,88
|70,88
|-0,43
|
Seans Raporu
11:50
daha fazla
-
12:03AKSA
Yüzde 7.34 oranında artışla 17.84 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 773, 817 adet işlem
-
12:02
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KRDMD, KCHOL, SISE
-
12:02XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 1, 97 artarak (% 0.15 ) 1, 281
-
12:02
Tavandan işlem gören hisse senedleri : VKING, DARDL, IZFAS, AGYO
-
12:02
KLMSN, DARDL, GSDDE değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında