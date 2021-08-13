***TRILC*** TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***TRILC*** TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulu'nun 13.08.2021 tarihli kararı ileŞirket Yönetim Kurulu Bünyesinde oluşturulmuş olan Komiteler görev dağılımı aşağıdadır.Kamuoyuna duyurulur.Saygılarımızla.Kurumsal Yönetim Komitesi:Ad/Soyad GöreviVOLKAN SAPMAZ BaşkanALPTEKİN GÜLER ÜyeF. BULUÇ DEMİREL ÜyeDenetlemeden Sorumlu Komite:Ad/Soyad GöreviALPTEKİN GÜLER BaşkanVOLKAN SAPMAZ ÜyeBERNA SEZER ÜyeRiskin Erken Saptanması Komitesi:Ad/Soyad GöreviALPTEKİN GÜLER BaşkanVOLKAN SAPMAZ Üyehttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/957867BIST