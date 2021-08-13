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***TRILC*** TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri

13.08.2021 11:18



***TRILC*** TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )

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Yönetim Kurulu Komiteleri

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Yönetim Kurulu'nun 13.08.2021 tarihli kararı ile
Şirket Yönetim Kurulu Bünyesinde oluşturulmuş olan Komiteler görev dağılımı aşağıdadır.
Kamuoyuna duyurulur.
Saygılarımızla.
Kurumsal Yönetim Komitesi:
Ad/Soyad Görevi
VOLKAN SAPMAZ Başkan
ALPTEKİN GÜLER Üye
F. BULUÇ DEMİREL Üye
Denetlemeden Sorumlu Komite:
Ad/Soyad Görevi
ALPTEKİN GÜLER Başkan
VOLKAN SAPMAZ Üye
BERNA SEZER Üye
Riskin Erken Saptanması Komitesi:
Ad/Soyad Görevi
ALPTEKİN GÜLER Başkan
VOLKAN SAPMAZ Üye





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/957867


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