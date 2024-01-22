***TRILC*** TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***TRILC*** TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar19.01.2024 tarihinde gerçekleştirilen Olağanüstü Genel Kurul neticesiyle, komitelerde yeni Yönetim Kurulu üyeleri ile görev dağılımı ekte pdf olarak verilmiştir.Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin bağımsızlık beyanları ekt epdf olarak verilmiştir.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1241898BIST