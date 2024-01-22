***TRILC*** TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
22.01.2024 13:25
***TRILC*** TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Yönetim Kurulu Komiteleri
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
19.01.2024 tarihinde gerçekleştirilen Olağanüstü Genel Kurul neticesiyle, komitelerde yeni Yönetim Kurulu üyeleri ile görev dağılımı ekte pdf olarak verilmiştir.
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin bağımsızlık beyanları ekt epdf olarak verilmiştir.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1241898
BIST
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16:388.054
En Düşük
|Değişim
|: 0,71%
|| 56,94
|Açılış
|: 7.996
|
|Önceki Kapanış
|: 7.997
|
7.970
En Yüksek
8.070
16:3830,2483
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0478
|Açılış
|: 30,2950
|
|Önceki Kapanış
|: 30,2700
|
30,2483
En Düşük
30,1539
16:3832,9715
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0362
|Açılış
|: 32,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 32,9300
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33,0196
En Düşük
32,8564
16:381.967,33
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -2,52
|Açılış
|: 1.967,33
|
|Önceki Kapanış
|: 1.969,85
|
1.974,13
En Düşük
1.960,17
BIST En Aktif Hisseler16:38
|BINHO
|396,00
|1.566.958.764
|% 10,00
|
|TETMT
|4.180,00
|27.833.815
|% 10,00
|
|BURVA
|86,45
|31.548.027
|% 9,99
|
|SELGD
|21,60
|9.536.952
|% 9,98
|
|DIRIT
|13,55
|2.009.221
|% 9,98
|
|FENER
|114,30
|1.185.207.836
|% -10,00
|
|BAYRK
|28,50
|10.893.726
|% -9,98
|
|SANEL
|29,98
|11.471.060
|% -6,25
|
|YYAPI
|3,46
|126.702.770
|% -5,21
|
|SAFKR
|39,94
|58.369.363
|% -4,81
|
|THYAO
|252,50
|6.426.678.845
|% 0,90
|
|SASA
|38,52
|3.082.680.118
|% 2,45
|
|EKGYO
|9,47
|2.983.457.922
|% 7,86
|
|AKBNK
|40,36
|2.714.128.368
|% -1,37
|
|YKBNK
|22,32
|2.499.676.521
|% 0,72
|
|EKGYO
|9,47
|2.983.457.922
|% 7,86
|
|YKBNK
|22,32
|2.499.676.521
|% 0,72
|
|AKFGY
|1,91
|183.709.285
|% 2,14
|
|ADESE
|2,46
|219.249.366
|% 6,49
|
|PETKM
|20,12
|1.609.059.681
|% 1,51
|
|16:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,2420
|30,2487
|% 0,16
|
|Euro
|32,9592
|32,9727
|% 0,11
|
|Sterlin
|38,3541
|38,5465
|% 0,28
|
|Frank
|34,6759
|34,8847
|% 0,09
|
|Riyal
|8,0392
|8,0795
|% 0,14
|
|16:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|21,97
|22,00
|% 0,66
|
|Platin
|899,92
|901,74
|% 0,66
|
|Paladyum
|926,11
|929,93
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|78,79
|78,79
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.021,47
|2.021,86
|% 0,66
|