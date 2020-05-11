***TRKCM* *SISE* *ANACM* *SODA*** TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
11.05.2020 16:05
***TRKCM******SISE******ANACM******SODA*** TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler [TRKCM, ANACM, SODA]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
29.03.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 30 Nisan 2013 tarihinde onaylanan ve Şirketimize 3 Mayıs 2013 tarihli ihraç belgesi ve tertip ihraç belgesi verilen, İrlanda Borsası'nda kote edilen ve yurtdışında yerleşik yatırımcılara satışı 9 Mayıs 2013 tarihinde tamamlanmış olan 299.920.000 ABD Doları nominal değerli tahvilin vadesi gelmiş olup, itfa işlemi gerçekleştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/844101
BIST
17:4198.046
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 200,34
|Açılış
|: 98.420
|
|Önceki Kapanış
|: 97.845
|
98.641
En Düşük
97.859
17:417,0767
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0071
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,1078
En Düşük
7,0596
17:417,6642
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -0,0196
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,7154
En Düşük
7,6467
17:41386,61
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -1,42
|Açılış
|: 386,61
|
|Önceki Kapanış
|: 388,03
|
391,08
En Düşük
385,53
BIST En Aktif Hisseler
|SODSN
|12,78
|20.870
|% 10,02
|
|IHLGM
|1,21
|345.697.547
|% 10,00
|
|DAGHL
|3,74
|8.712.040
|% 10,00
|
|GEDIK
|22,44
|26.442.719
|% 10,00
|
|DEVA
|15,84
|10.362.686
|% 10,00
|
|KRDMA
|2,91
|88.746.878
|% -9,91
|
|KRDMB
|2,46
|73.670.364
|% -9,56
|
|GLBMD
|2,82
|16.256.539
|% -8,44
|
|SEYKM
|11,85
|58.478.798
|% -7,49
|
|QNBFL
|108,90
|28.414.178
|% -6,28
|
|GARAN
|7,79
|623.664.723
|% -0,89
|
|ISFIN
|3,90
|567.844.752
|% 9,86
|
|KRDMD
|2,36
|567.114.663
|% -2,88
|
|MGROS
|31,42
|525.868.833
|% 5,93
|
|ECILC
|4,93
|500.143.381
|% 9,80
|
|IHLGM
|1,21
|345.697.547
|% 10,00
|
|KRDMD
|2,36
|567.114.663
|% -2,88
|
|ISFIN
|3,90
|567.844.752
|% 9,86
|
|IHLAS
|0,70
|100.028.760
|% 6,06
|
|YKBNK
|2,15
|282.063.730
|% 2,38
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7070
|8,7507
|% -0,65
|
|Frank
|7,2495
|7,2931
|% -0,25
|
|Riyal
|1,8777
|1,8872
|% -0,11
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.699
|1.700
|-3,16
|
|Altın Gr.
|386
|386
|-1,65
|
|Cumhuriyet
|2.487
|2.539
|-30,40
|
|Tam
|2.560
|2.605
|-31,20
|
|Yarım
|1.249
|1.273
|-15,30
|
|Çeyrek
|623
|637
|-7,60
|
|Gümüş.Ons
|15,43
|15,46
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,51
|3,51
|-0,01
|
|B. Petrol
|30,57
|30,57
|-0,40
|
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