***TRKCM* *SISE* *ANACM* *SODA*** TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TRKCM******SISE******ANACM******SODA*** TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [TRKCM, ANACM, SODA]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi29.03.2019Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu tarafından 30 Nisan 2013 tarihinde onaylanan ve Şirketimize 3 Mayıs 2013 tarihli ihraç belgesi ve tertip ihraç belgesi verilen, İrlanda Borsası'nda kote edilen ve yurtdışında yerleşik yatırımcılara satışı 9 Mayıs 2013 tarihinde tamamlanmış olan 299.920.000 ABD Doları nominal değerli tahvilin vadesi gelmiş olup, itfa işlemi gerçekleştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/844101BIST