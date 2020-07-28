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***TRKCM* *SISE* *SODA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu

28.07.2020 18:01
GÜNCEL HABERLER



***TRKCM******SISE******SODA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu )

İlgili Şirketler [SISE, SODA, TRKCM]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu

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Açıklamalar

Anadolu Cam Sanayii A.Ş., Denizli Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş., Paşabahçe Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş., Soda Sanayii A.Ş. ve Trakya Cam Sanayii A.Ş.'nin, tüm aktif ve pasifleri ile birlikte Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. bünyesinde birleşmesi amacıyla görüşmelere başlanıldığı 30/01/2020 tarihinde, gerekli işlemlerin yerine getirilmesini takiben birleşmeye ilişkin duyuru metninin onaylanması amacıyla Sermaye Piyasası Kuruluna (SPK) başvuru yapılmasına karar verildiği 27/04/2020 tarihinde, Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği'nde (II-23.3) yapılan değişiklik nedeniyle birleşmeye ilişkin evrakların revize edilerek SPK'ya teslim edildiği ise 14/07/2020 tarihinde  ilgili şirketlerin yönetim kurulları tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ilan edilmiştir. 
Duyuru metni SPK tarafından 24/07/2020 tarihinde onaylanmış olup birleşme işleminde kullanılacak pay değişim oranları aşağıdaki gibidir. 
Şirket
Pay Piyasası İşlem Kodu
Pay Değişim Oranı

Anadolu Cam Sanayii A.Ş.
ANACM.E
0,88239

Denizli Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş.
DENCM.E
0,33089

Paşabahçe Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş.
İşlem Görmemektedir
0,53423

Soda Sanayii A.Ş.
SODA.E
1,15997

Trakya Cam Sanayii A.Ş.
TRKCM.E
0,67615

Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.
SISE.E
1,00000

Devrolan şirketlerin Borsa kotunda bulunan payları, SISE paylarının dağıtım tarihinde Borsa kotundan çıkarılacak olup bu tarihten sonra Borsamız Pay Piyasasında işlem görmeleri mümkün olmayacaktır.
Borsamız Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda SISE payına dayalı vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri ile SODA ve TRKCM paylarına dayalı vadeli işlem sözleşmeleri fiziki teslimatlı olarak işlem görmektedir. Birleşme işlemi ile ilgili olarak SISE payına dayalı vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerinde herhangi bir uyarlama yapılmayacaktır. SODA ve TRKCM paylarına dayalı vadeli işlem sözleşmelerinde ise bu duyuru tarihinden sonra yeni vade ayları işleme açılmayacak ve pay dağıtım tarihinden bir iş günü önce halen işlem görmekte olan sözleşmeler nakdi uzlaşma ile sonlandırılacaktır. Sözleşmelerin nakdi uzlaşma ile sonlandırılmasında, aynı vadedeki SISE vadeli işlem sözleşmelerine ait uzlaşma fiyatlarının pay değişim oranları ile çarpılması ve en yakın fiyat adımına yuvarlanması suretiyle bulunan fiyatlar kullanılacaktır. Uzlaşma fiyatlarının hesaplanmasına ilişkin örnek Ek'te yer almaktadır.
Saygılarımızla.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/862752


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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
FMIZP 100,10 78.807.271 % 10,00  
KONYA 500,60 98.989.399 % 10,00  
KENT 2.675,50 44.321.408 % 10,00  
QNBFL 148,50 33.736.387 % 10,00  
DOKTA 28,16 39.598.446 % 10,00  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,9579 9,0028 % 1,55  
Frank 7,5443 7,5898 % 1,44  
Riyal 1,8483 1,8576 % 1,22  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.949 1.949 6,40  
Altın Gr. 435 435 6,05  
Cumhuriyet 2.850 2.887 60,30  
Tam 2.936 2.969 62,10  
Yarım 1.425 1.449 30,30  
Çeyrek 715 725 15,10  
Gümüş.Ons 24,36 24,40 -0,21  
Gümüş Gr. 5,41 5,42 -0,01  
B. Petrol 43,62 43,62 -0,28  
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