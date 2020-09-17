***TRKCM* *SISE* *SODA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
17.09.2020 18:03
***TRKCM******SISE******SODA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu )
İlgili Şirketler [SISE, TRKCM, SODA]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
28/07/2020 tarihli ve 2020/48 sayılı Borsamız duyurusu ile Borsamız Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasında vadeli işlem sözleşmeleri işlem gören Trakya Cam Sanayi A.Ş. (TRKCM) ve Soda Sanayi A.Ş.'nin (SODA), vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri işlem gören Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. (SISE) bünyesinde birleşmeleri nedeniyle ilgili duyuru tarihinden sonra SODA ve TRKCM paylarına dayalı yeni vadeli işlem sözleşmelerinin işleme açılmayacağı, SODA ve TRKCM paylarına dayalı hali hazırda işleme açılmış vadeli işlem sözleşmelerinin pay dağıtım tarihinden bir iş günü önce nakdi uzlaşma ile sonlandırılacağı ilan edilmiştir.
17/09/2020 tarihinde SISE tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda pay dağıtım tarihinin 01/10/2020 olmasının planlandığı açıklanmış olup bu takdirde ilgili sözleşmelerin son işlem günü 30/09/2020 olacak ve halen işleme açık olan Eylül vadeli işlem sözleşmelerinin vade sonu aynı tarihe denk gelecektir. Söz konusu tarihin kesinleşmesi halinde 30/09/2020 gün sonunda SODA ve TRKCM paylarına dayalı
- Eylül vadeli işlem sözleşmelerinde bulunan pozisyonlar mevcut uygulamada olduğu gibi fiziki teslimat ile,
- Aralık vadeli işlem sözleşmelerinde bulunan pozisyonlar ise ilgili duyuruda belirtildiği üzere aynı vadedeki SISE vadeli işlem sözleşmelerine ait uzlaşma fiyatlarının pay değişim oranları ile çarpılması ve en yakın fiyat adımına yuvarlanması suretiyle bulunan fiyat kullanılarak nakdi uzlaşma ile
sonlandırılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/875490
BIST
18:051.111
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 3,55
|Açılış
|: 1.106
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|Önceki Kapanış
|: 1.107
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1.111
En Düşük
1.100
18:057,5487
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,0445
|Açılış
|: 7,5760
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|Önceki Kapanış
|: 7,5240
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7,5648
En Düşük
7,4825
18:058,9513
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 0,0838
|Açılış
|: 8,9250
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|Önceki Kapanış
|: 8,8700
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8,9513
En Düşük
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18:05471,76
En Yüksek
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|: -0,26%
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|Açılış
|: 471,83
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|Önceki Kapanış
|: 473,02
|
473,61
En Düşük
466,85
BIST En Aktif Hisseler18:05
|IZMDC
|19,91
|4.180.600
|% 10,00
|
|ISKUR
|467.500,00
|907.500
|% 10,00
|
|ISBTR
|45.661,10
|1.741.083
|% 10,00
|
|FMIZP
|111,10
|72.449.156
|% 10,00
|
|BALAT
|3,96
|5.481.911
|% 10,00
|
|DOBUR
|20,34
|563.578
|% -10,00
|
|PKENT
|971,10
|430.229
|% -10,00
|
|FENER
|28,86
|163.412.195
|% -9,98
|
|LKMNH
|10,82
|25.986.706
|% -9,98
|
|EGGUB
|113,60
|53.500.087
|% -9,98
|
|KRDMD
|3,14
|860.815.644
|% -0,95
|
|PETKM
|4,37
|632.843.475
|% 0,46
|
|AVOD
|4,44
|546.683.499
|% 9,90
|
|SISE
|6,40
|535.066.323
|% 0,16
|
|GARAN
|6,69
|439.146.877
|% -0,30
|
|KRDMD
|3,14
|860.815.644
|% -0,95
|
|SKBNK
|1,55
|412.252.555
|% 2,65
|
|IHLAS
|1,06
|201.993.486
|% -2,75
|
|HLGYO
|2,42
|366.032.817
|% 1,26
|
|PETKM
|4,37
|632.843.475
|% 0,46
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5426
|7,5487
|% 0,59
|
|Euro
|8,9339
|8,9513
|% 0,95
|
|Sterlin
|9,7429
|9,7917
|% 0,38
|
|Frank
|8,2655
|8,3153
|% 0,54
|
|Riyal
|2,0061
|2,0162
|% 0,53
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.945
|1.945
|-14,00
|
|Altın Gr.
|472
|472
|-0,93
|
|Cumhuriyet
|3.131
|3.178
|-4,00
|
|Tam
|3.119
|3.196
|-0,55
|
|Yarım
|1.507
|1.546
|-0,27
|
|Çeyrek
|756
|773
|-0,14
|
|Gümüş.Ons
|26,95
|26,99
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|6,54
|6,55
|-0,01
|
|B. Petrol
|43,41
|43,41
|1,19
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Seans Raporu
18:05
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17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 1, 06 artarak (% 0.09 ) 1, 237
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17:58MERKO
Yüzde 9.89 oranında artışla 5.11 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 163, 927 adet işlem
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17:55KERVN
Yüzde 8.33 oranında artışla 0.52 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 733, 689 adet işlem
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17:54XU100
Endeks 1, 108 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 05 üstünde . İşlem hacmi 10, 826.00 milyon TL de
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17:54TLMAN
Yüzde 9.92 oranında artışla 23.50 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 395, 748 adet işlem