***TRKCM* *SISE* *SODA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu









***TRKCM******SISE******SODA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu )İlgili Şirketler [SISE, TRKCM, SODA]İlgili Fonlar []TürkçeBorsa İstanbul A.Ş. DuyurusuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalar28/07/2020 tarihli ve 2020/48 sayılı Borsamız duyurusu ile Borsamız Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasında vadeli işlem sözleşmeleri işlem gören Trakya Cam Sanayi A.Ş. (TRKCM) ve Soda Sanayi A.Ş.'nin (SODA), vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri işlem gören Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. (SISE) bünyesinde birleşmeleri nedeniyle ilgili duyuru tarihinden sonra SODA ve TRKCM paylarına dayalı yeni vadeli işlem sözleşmelerinin işleme açılmayacağı, SODA ve TRKCM paylarına dayalı hali hazırda işleme açılmış vadeli işlem sözleşmelerinin pay dağıtım tarihinden bir iş günü önce nakdi uzlaşma ile sonlandırılacağı ilan edilmiştir.17/09/2020 tarihinde SISE tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda pay dağıtım tarihinin 01/10/2020 olmasının planlandığı açıklanmış olup bu takdirde ilgili sözleşmelerin son işlem günü 30/09/2020 olacak ve halen işleme açık olan Eylül vadeli işlem sözleşmelerinin vade sonu aynı tarihe denk gelecektir. Söz konusu tarihin kesinleşmesi halinde 30/09/2020 gün sonunda SODA ve TRKCM paylarına dayalı- Eylül vadeli işlem sözleşmelerinde bulunan pozisyonlar mevcut uygulamada olduğu gibi fiziki teslimat ile,- Aralık vadeli işlem sözleşmelerinde bulunan pozisyonlar ise ilgili duyuruda belirtildiği üzere aynı vadedeki SISE vadeli işlem sözleşmelerine ait uzlaşma fiyatlarının pay değişim oranları ile çarpılması ve en yakın fiyat adımına yuvarlanması suretiyle bulunan fiyat kullanılarak nakdi uzlaşma ilesonlandırılacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/875490BIST