***TRKCM* *SISE*** TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









***TRKCM******SISE*** TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )İlgili Şirketler [SISE]İlgili Fonlar []TürkçeBağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıGüney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi (A member firm of Ernst&Young Global Limited)Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği01.01.2020-31.12.2020Seçildiği Genel Kurul Toplantısı TarihiTescil TarihiTescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.suAçıklamalarYönetim Kurulumuz tarafından,Denetimden Sorumlu Komitemizin görüşleri doğrultusunda, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu 397-406'ncı maddelerinde öngörülen yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve Sermaye Piyasası Kanunu, (SPK)'nun Seri: II-14.1sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümlerine göre hazırlanacak 2020 yılına ilişkin finansal raporların bağımsız denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere Şirket ve Topluluk bağımsız denetçisi olarak Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi (A member firm of Ernst&Young Global Limited) ile bir yıllık bağımsız denetim sözleşmesi imzalanması ve Genel Kurulun onayına sunulması hususlarında Genel Müdürlüğe yetki verilmesine,karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/831444BIST