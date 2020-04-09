***TRKCM* *SISE*** TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
09.04.2020 15:20
***TRKCM******SISE*** TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Genel Kurul Kararlarının Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili Şirketler SISE
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2019
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2019
Karar Tarihi 04.03.2020
Genel Kurul Tarihi 26.03.2020
Genel Kurul Saati 14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 25.03.2020
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe TUZLA
Adres İçmeler Mahallesi D-100 Karayolu Cad. No:44/A 34947 Tuzla,İstanbul,Türkiye
Gündem Maddeleri
1 - Başkanlık Divanı Seçimi ve Başkanlık Divanı'na Genel Kurul Tutanağının İmza Yetkisi Verilmesi
2 - Şirketimizin 2019 Yılı Çalışmaları Hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu İle Bağımsız Denetçi Raporunun Özetinin Okunması,
3 - 2019 Yılı Hesap Dönemine İlişkin Finansal Tabloların Okunması, Müzakere Edilmesi ve Onayı,
4 - Yönetim Kurulu Üyelerinin İbrası
5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçimi
6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretlerinin Saptanması
7 - Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K.'nun 395 ve 396'ıncı Maddeleri Uyarınca İzin Verilmesi
8 - 2019 Yılı Karının Dağıtım Şekli ve Tarihi Hakkında Karar Alınması
9 - Yönetim Kurulu'na 2020 Yılında Kar Payı Avansı Dağıtımı İçin Yetki Verilmesi
10 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemeleri Gereğince Bağımsız Denetim Kuruluşunun Seçimi Hakkında Karar Alınması
11 - Yıl İçinde Yapılan Bağışlar Hakkında Ortaklara Bilgi Verilmesi ve 2020 Yılında Yapılacak Bağışların Sınırının Belirlenmesi
12 - Üçüncü Kişiler Lehine Verilen Teminat, Rehin ve İpotekler Hakkında Ortaklara Bilgi Verilmesi
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Genel Kurul İlan Metni.pdf - İlan Metni
EK: 2 Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Alınan kararları içeren Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Toplantıda Hazır Bulunanlar Listesi ilişikte sunulmuştur.
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü
Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 09.04.2020
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 TRKCM - Hazır Bulunanlar Listesi 26.03.2020 OGK-KAP.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2 TRKCM_Genel Kurul Toplantı Tutanağı Ekli_KAP.pdf - Tutanak
Ek Açıklamalar
Şirketimiz 2019 Yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 26 Mart 2020 Perşembe günü saat 14:00'da ilişikteki gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere, Şirket merkezimizin bulunduğu İçmeler Mahallesi, D-100 Karayolu Caddesi, No: 44A 34947 Tuzla/İSTANBUL adresinde yapılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/836910
BIST