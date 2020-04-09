***TRKCM* *SISE*** TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***TRKCM******SISE*** TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Genel Kurul Kararlarının TesciliYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayırİlgili Şirketler SISEGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2019Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2019Karar Tarihi 04.03.2020Genel Kurul Tarihi 26.03.2020Genel Kurul Saati 14:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 25.03.2020Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe TUZLAAdres İçmeler Mahallesi D-100 Karayolu Cad. No:44/A 34947 Tuzla,İstanbul,TürkiyeGündem Maddeleri1 - Başkanlık Divanı Seçimi ve Başkanlık Divanı'na Genel Kurul Tutanağının İmza Yetkisi Verilmesi2 - Şirketimizin 2019 Yılı Çalışmaları Hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu İle Bağımsız Denetçi Raporunun Özetinin Okunması,3 - 2019 Yılı Hesap Dönemine İlişkin Finansal Tabloların Okunması, Müzakere Edilmesi ve Onayı,4 - Yönetim Kurulu Üyelerinin İbrası5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçimi6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretlerinin Saptanması7 - Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K.'nun 395 ve 396'ıncı Maddeleri Uyarınca İzin Verilmesi8 - 2019 Yılı Karının Dağıtım Şekli ve Tarihi Hakkında Karar Alınması9 - Yönetim Kurulu'na 2020 Yılında Kar Payı Avansı Dağıtımı İçin Yetki Verilmesi10 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemeleri Gereğince Bağımsız Denetim Kuruluşunun Seçimi Hakkında Karar Alınması11 - Yıl İçinde Yapılan Bağışlar Hakkında Ortaklara Bilgi Verilmesi ve 2020 Yılında Yapılacak Bağışların Sınırının Belirlenmesi12 - Üçüncü Kişiler Lehine Verilen Teminat, Rehin ve İpotekler Hakkında Ortaklara Bilgi VerilmesiGündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 Genel Kurul İlan Metni.pdf - İlan MetniEK: 2 Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları Alınan kararları içeren Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Toplantıda Hazır Bulunanlar Listesi ilişikte sunulmuştur.Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKar Payı Dağıtım GörüşüldüGenel Kurul Kararları TesciliGenel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? EvetTescil Tarihi 09.04.2020Genel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 TRKCM - Hazır Bulunanlar Listesi 26.03.2020 OGK-KAP.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEK: 2 TRKCM_Genel Kurul Toplantı Tutanağı Ekli_KAP.pdf - TutanakEk AçıklamalarŞirketimiz 2019 Yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 26 Mart 2020 Perşembe günü saat 14:00'da ilişikteki gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere, Şirket merkezimizin bulunduğu İçmeler Mahallesi, D-100 Karayolu Caddesi, No: 44A 34947 Tuzla/İSTANBUL adresinde yapılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/836910BIST