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***TRKCM* *SISE*** TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

30.09.2020 14:46
GÜNCEL HABERLER



***TRKCM******SISE*** TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Birleşme işleminin tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili Şirketler SISE

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi 24.07.2020
Genel Kurul Tarihi 27.08.2020
Genel Kurul Saati 10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 26.08.2020
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe BEYOĞLU
Adres Haliç Kongre Merkezi - Sütlüce Mah. Karaağaç Cad. No.19 34445 Beyoğlu / İstanbul / Türkiye

Gündem Maddeleri
1 - Açılış, toplantı başkanlığının oluşturulması,
2 - Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması konusunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi,
3 - Gündemin 4. maddesi uyarınca görüşülecek olan 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ("TTK")'nun 136 ilre İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği (II-23.3), Geri Alınan Paylar Tebliği (II-22.1) başta olmak üzere diğer tebliğ ve kararları ve ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda ve ayrıca 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu ("KVK")'nun "Devir Bölünme ve Hisse Değişimi" başlıklı 19. maddesi ve "Devir, Bölünme ve Hisse Değişimi Hallerinde Vergilendirme" başlıklı 20. maddesi ile 1 Seri No'lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği, Ticaret Sicil Yönetmeliği ve ilgili sair mevzuat hükümleri dahilinde Şirketimiz ile Anadolu Cam Sanayii Anonim Şirketi, Denizli Cam... (karakter kısıtı nedeniyle maddenin tamamı ekte yer almaktadır)
4 - Şirketimiz Yönetim Kurulu ve Anadolu Cam Sanayii Anonim Şirketi, Denizli Cam Sanayii ve Ticaret Anonim Şirketi, Paşabahçe Cam Sanayii ve Ticaret Anonim Şirketi, Soda Sanayii Anonim Şirketi ve Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. Yönetim Kurulları tarafından 27.04.2020 tarihinde imzalanan Birleşme Sözleşmesi'nin ve bu suretle TTK'nın 136 ila 158. maddeleri, SPKn'nun 23 ve 24. maddeleri, SPK'nın Birleşme ve Bölünme Tebliği (II-23.2), SPK'nun II-23.1 Tebliği, SPK'nun II-23.3 Tebliği, Geri Alınan Paylar Tebliği (II-22.1) başta olmak üzere diğer tebliğ ve kararları ve ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda ve ayrıca KVK'nun "Devir Bölünme ve Hisse Değişimi" başlıklı 19. maddesi ve "Devir, Bölünme ve Hisse Değişimi Hallerinde Vergilendirme" başlıklı 20. maddesi ile 1 Seri No'lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği, Ticaret Sicil Yönetmeliği ve ilgili sair mevzuat hükümleri dahilinde Şirketimiz ile Anadolu Cam Sanayii Anonim Şirketi... (karakter kısıtı nedeniyle maddenin tamamı ekte yer almaktadır)
5 - Şirketimizin Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. ile birleşmesi sonucu tasfiyesiz infisahı konusunda karar alınması,
6 - Dilekler ve Kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Devrolma

Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Şirketimizin, Anadolu Cam Sanayii Anonim Şirketi, Denizli Cam Sanayii ve Ticaret Anonim Şirketi, Paşabahçe Cam Sanayii ve Ticaret Anonim Şirketi ve Soda Sanayii Anonim Şirketi ile birlikte tüm aktif ve pasif malvarlığı unsurlarının bir bütün olarak Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. bünyesine devrolması suretiyle birleşmesi genel kurul tarafından onaylandı.


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Devrolma Kabul edildi

Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 30.09.2020

Ek Açıklamalar
27.08.2020 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul toplantısında alınan, Şirketimizin, Anadolu Cam Sanayii A.Ş., Denizli Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş., Paşabahçe Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş. ve Soda Sanayii A.Ş. ile birlikte tüm aktif ve pasif malvarlığı unsurlarının bir bütün olarak Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. bünyesine devrolması suretiyle birleşmesine ait karar İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nde tescil edilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/877423


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Çeyrek 758 775 -3,40  
Gümüş.Ons 23,93 23,96 -0,24  
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