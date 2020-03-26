***TRKCM* *SISE*** TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
26.03.2020 17:36
***TRKCM******SISE*** TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
26.03.2020 tarihinde yapılan Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısını müteakiben yapılan Yönetim Kurulu toplantısında Yönetim Kurulu üyeleri arasında yapılan görev dağılımında Prof. Dr. Ahmet Kırman'ın Yönetim Kurulu Başkanlığına, Dr. Reha Akçakaya'nın Başkan Vekilliğine seçilmesine karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/832410
BIST
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BIST En Aktif Hisseler
|AFYON
|4,62
|35.916.146
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|IPEKE
|7,92
|292.642.971
|% 10,00
|
|BNTAS
|2,20
|39.488.568
|% 10,00
|
|QNBFL
|128,90
|7.177.242
|% -9,99
|
|NIBAS
|5,70
|748.508
|% -7,32
|
|ETILR
|1,95
|334.664
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|
|RALYH
|7,51
|54.587
|% -6,13
|
|QNBFB
|38,70
|2.755.893
|% -6,11
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|THYAO
|9,25
|1.489.413.512
|% 5,47
|
|ASELS
|24,26
|1.216.074.149
|% 3,50
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|GARAN
|7,94
|994.331.067
|% 5,87
|
|AKBNK
|5,73
|520.244.459
|% 2,87
|
|YKBNK
|1,94
|409.910.939
|% 3,74
|
|YKBNK
|1,94
|409.910.939
|% 3,74
|
|IHLGM
|0,84
|132.530.864
|% 9,09
|
|THYAO
|9,25
|1.489.413.512
|% 5,47
|
|ODAS
|1,33
|178.488.836
|% 6,40
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|GARAN
|7,94
|994.331.067
|% 5,87
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|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6928
|7,7314
|% 1,15
|
|Frank
|6,5811
|6,6208
|% 0,62
|
|Riyal
|1,6957
|1,7042
|% -0,48
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.628
|1.630
|11,56
|
|Altın Gr.
|334
|334
|0,72
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,46
|14,51
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|2,98
|2,99
|0,00
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|B. Petrol
|27,20
|27,20
|-0,19
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