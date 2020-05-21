***TRKCM* *SISE*** TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TRKCM******SISE*** TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [SISE]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarRekabet Kurumu tarafından yapılan ön araştırma kapsamında Trakya Cam Sanayii A.Ş.(Şirket) hakkında soruşturma başlatılmış ve bu soruşturma ile ilgili ilk cevabi yazımız kendilerine iletilmiştir. Bu hususun, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal anlamına gelmediğini veya söz konusu kanun kapsamında ceza yaptırımı ile karşı karşıya kalındığı veya kalınacağı şeklinde yorumlanmaması gerektiğini, Şirketimizdeki faaliyetlerin kanunlara ve ilgili yasal düzenlemelere uygun olarak sürdürülmesinin her zaman birincil öncelik olup süreç boyunca tüm kurumlarla işbirliği içerisinde olunacağını ve gelişmelerin kamuoyu ile ayrıca paylaşılacağını bildiririz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/846351BIST