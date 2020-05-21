***TRKCM* *SISE*** TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
21.05.2020 18:30
***TRKCM******SISE*** TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler [SISE]
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Rekabet Kurumu tarafından yapılan ön araştırma kapsamında Trakya Cam Sanayii A.Ş.(Şirket) hakkında soruşturma başlatılmış ve bu soruşturma ile ilgili ilk cevabi yazımız kendilerine iletilmiştir. Bu hususun, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal anlamına gelmediğini veya söz konusu kanun kapsamında ceza yaptırımı ile karşı karşıya kalındığı veya kalınacağı şeklinde yorumlanmaması gerektiğini, Şirketimizdeki faaliyetlerin kanunlara ve ilgili yasal düzenlemelere uygun olarak sürdürülmesinin her zaman birincil öncelik olup süreç boyunca tüm kurumlarla işbirliği içerisinde olunacağını ve gelişmelerin kamuoyu ile ayrıca paylaşılacağını bildiririz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/846351
BIST
18:05102.649
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 491,40
|Açılış
|: 102.224
|
|Önceki Kapanış
|: 102.158
|
103.227
En Düşük
102.149
18:056,7991
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0072
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,8162
En Düşük
6,7803
18:057,4505
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0058
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,4876
En Düşük
7,4292
18:05376,86
En Yüksek
|Değişim
|: -1,27%
|| -4,84
|Açılış
|: 376,79
|
|Önceki Kapanış
|: 381,70
|
382,04
En Düşük
375,52
BIST En Aktif Hisseler
|IZMDC
|11,66
|18.377.642
|% 10,00
|
|GEDZA
|9,68
|24.024.573
|% 10,00
|
|AYCES
|31,08
|1.460.381
|% 9,98
|
|JANTS
|68,35
|25.704.923
|% 9,98
|
|ISATR
|414.914,10
|414.914
|% 9,97
|
|MRDIN
|5,92
|345.062.317
|% -12,56
|
|MEGAP
|3,96
|1.746.885
|% -10,00
|
|MEGAP
|3,96
|1.746.885
|% -10,00
|
|EKIZ
|12,33
|8.556.872
|% -10,00
|
|TUKAS
|12,71
|127.320.307
|% -9,99
|
|GARAN
|7,60
|967.277.403
|% -1,43
|
|ASELS
|29,56
|912.095.587
|% -0,14
|
|THYAO
|11,12
|885.095.787
|% 2,21
|
|GUSGR
|3,26
|599.327.624
|% -1,51
|
|AVOD
|3,12
|422.658.690
|% 4,70
|
|EKGYO
|1,36
|317.826.627
|% -0,73
|
|GUSGR
|3,26
|599.327.624
|% -1,51
|
|IHLGM
|1,20
|181.910.022
|% 0,84
|
|KRDMD
|2,47
|368.907.394
|% 1,23
|
|AVOD
|3,12
|422.658.690
|% 4,70
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,2860
|8,3275
|% -0,01
|
|Frank
|6,9775
|7,0196
|% -0,49
|
|Riyal
|1,8048
|1,8138
|% 0,08
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.723
|1.724
|-24,24
|
|Altın Gr.
|377
|377
|-4,80
|
|Cumhuriyet
|2.435
|2.472
|-30,40
|
|Tam
|2.507
|2.537
|-31,10
|
|Yarım
|1.223
|1.240
|-15,20
|
|Çeyrek
|612
|620
|-7,60
|
|Gümüş.Ons
|17,05
|17,08
|-0,50
|
|Gümüş Gr.
|3,73
|3,74
|-0,10
|
|B. Petrol
|36,17
|36,17
|0,42
|