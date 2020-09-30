***TRKCM* *SISE*** TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TRKCM******SISE*** TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [SISE]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi03.10.2011, 09.01.2018Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYurtiçi piyasa talepleri paralelinde üretim kapasitesinde artış sağlanması ihtiyacına yönelik olarak Şirketimizce yapılan önceliklendirme çerçevesinde, Polatlı Fabrikasındaki günlük 750 ton cam üretme kapasitesine sahip ve toplam yaklaşık 1 Milyar TL tutarındaki yeni hat yatırımımız tamamlanmıştır. Türkiye'deki 8. Düzcam Hat Yatırımımız olan söz konusu yeni hat 2 Ekim 2020 tarihinde ateşlenecektir. Bu yeni hat yatırımı ile birlikte Şirketimizin toplam düzcam hattı sayısı 14 olacak ve toplam kurulu yıllık üretim kapasitesi 240 Bin ton artarak 3,4 Milyon ton seviyesine ulaşacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/877365BIST