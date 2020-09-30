***TRKCM* *SISE*** TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
30.09.2020 10:47
***TRKCM******SISE*** TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler [SISE]
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
03.10.2011, 09.01.2018
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yurtiçi piyasa talepleri paralelinde üretim kapasitesinde artış sağlanması ihtiyacına yönelik olarak Şirketimizce yapılan önceliklendirme çerçevesinde, Polatlı Fabrikasındaki günlük 750 ton cam üretme kapasitesine sahip ve toplam yaklaşık 1 Milyar TL tutarındaki yeni hat yatırımımız tamamlanmıştır. Türkiye'deki 8. Düzcam Hat Yatırımımız olan söz konusu yeni hat 2 Ekim 2020 tarihinde ateşlenecektir. Bu yeni hat yatırımı ile birlikte Şirketimizin toplam düzcam hattı sayısı 14 olacak ve toplam kurulu yıllık üretim kapasitesi 240 Bin ton artarak 3,4 Milyon ton seviyesine ulaşacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/877365
BIST
13:251.136
En Yüksek
|Değişim
|: 1,15%
|| 12,94
|Açılış
|: 1.129
|
|Önceki Kapanış
|: 1.123
|
1.136
En Düşük
1.129
13:257,7711
En Yüksek
|Değişim
|: -0,58%
|| -0,0457
|Açılış
|: 7,7900
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8500
|
7,8384
En Düşük
7,7464
13:259,1092
En Yüksek
|Değişim
|: -0,76%
|| -0,0695
|Açılış
|: 9,0850
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1600
|
9,2060
En Düşük
9,0797
13:25471,23
En Yüksek
|Değişim
|: -1,11%
|| -5,31
|Açılış
|: 471,23
|
|Önceki Kapanış
|: 476,54
|
477,72
En Düşük
469,58
BIST En Aktif Hisseler13:25
|KENT
|334,10
|1.323.433
|% 39,15
|
|KNFRT
|19,14
|50.300.300
|% 10,00
|
|BALAT
|9,24
|1.375.014
|% 10,00
|
|IZTAR
|8,69
|5.662.971
|% 10,00
|
|MERKO
|12,00
|1.579.212
|% 9,99
|
|JANTS
|214,20
|6.004.186
|% -10,00
|
|KSTUR
|220,50
|894.818
|% -10,00
|
|YBTAS
|19.817,10
|977.918
|% -10,00
|
|YONGA
|36,10
|4.178.503
|% -9,98
|
|BRYAT
|177,80
|110.556.040
|% -9,97
|
|ASELS
|18,96
|1.743.874.098
|% 1,88
|
|SISE
|7,16
|1.198.740.545
|% -3,11
|
|KARSN
|3,12
|662.832.136
|% 4,70
|
|GARAN
|7,02
|647.552.480
|% 1,74
|
|KRDMD
|3,35
|567.092.384
|% 2,13
|
|KARSN
|3,12
|662.832.136
|% 4,70
|
|KRDMD
|3,35
|567.092.384
|% 2,13
|
|SISE
|7,16
|1.198.740.545
|% -3,11
|
|ASELS
|18,96
|1.743.874.098
|% 1,88
|
|GARAN
|7,02
|647.552.480
|% 1,74
|
|13:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7634
|7,7711
|% -0,58
|
|Euro
|9,0943
|9,1092
|% -0,76
|
|Sterlin
|9,9480
|9,9979
|% -0,63
|
|Frank
|8,3966
|8,4472
|% -0,78
|
|Riyal
|2,0669
|2,0773
|% -0,45
|
|13:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.884
|1.885
|-13,68
|
|Altın Gr.
|471
|471
|-5,24
|
|Cumhuriyet
|3.122
|3.169
|-32,00
|
|Tam
|3.106
|3.185
|-35,73
|
|Yarım
|1.501
|1.540
|-17,28
|
|Çeyrek
|753
|770
|-8,64
|
|Gümüş.Ons
|23,71
|23,73
|-0,47
|
|Gümüş Gr.
|5,92
|5,93
|-0,15
|
|B. Petrol
|40,97
|40,97
|-0,59
|