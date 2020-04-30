***TRKCM* *SISE*** TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)
30.04.2020 18:11
***TRKCM******SISE*** TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler [SISE]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
30/04/2020
Karar Sayısı
25
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
Trakya Cam Sanayii A.Ş. 31 Mart 2020 itibarıyla sorumluluk beyanı ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/841843
BIST
18:05101.110
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -485,22
|Açılış
|: 101.996
|
|Önceki Kapanış
|: 101.595
|
102.328
En Düşük
99.360
18:056,9903
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,0406
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9916
En Düşük
6,9408
18:057,6433
En Yüksek
|Değişim
|: 1,11%
|| 0,0840
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,6683
En Düşük
7,5375
18:05379,63
En Yüksek
|Değişim
|: -0,83%
|| -3,20
|Açılış
|: 379,26
|
|Önceki Kapanış
|: 382,83
|
386,67
En Düşük
378,08
BIST En Aktif Hisseler
|GOLTS
|15,62
|35.878.065
|% 10,00
|
|BRISA
|9,46
|53.587.772
|% 10,00
|
|OYAYO
|5,61
|55.304.570
|% 10,00
|
|EGCYH
|0,44
|968.369
|% 10,00
|
|MAALT
|76,55
|10.836.434
|% 9,99
|
|DEVA
|16,20
|17.348.969
|% -10,00
|
|DARDL
|7,11
|1.407.439
|% -10,00
|
|ARDYZ
|27,90
|15.034.417
|% -10,00
|
|YBTAS
|6.291,90
|201.341
|% -10,00
|
|PETUN
|27,56
|30.716.402
|% -9,99
|
|GARAN
|8,34
|1.572.591.851
|% -0,83
|
|THYAO
|10,69
|793.116.421
|% 0,66
|
|ASELS
|27,14
|678.298.736
|% -0,95
|
|AFYON
|2,68
|587.208.924
|% 5,51
|
|PETKM
|3,55
|546.677.502
|% -1,39
|
|AFYON
|2,68
|587.208.924
|% 5,51
|
|GARAN
|8,34
|1.572.591.851
|% -0,83
|
|ADESE
|1,46
|273.837.056
|% -5,19
|
|YKBNK
|2,10
|346.471.910
|% -1,41
|
|ODAS
|1,79
|276.334.038
|% -3,24
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7618
|8,8058
|% 1,40
|
|Frank
|7,1972
|7,2406
|% 1,25
|
|Riyal
|1,8547
|1,8640
|% 0,61
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|379
|380
|-3,33
|
|Cumhuriyet
|2.432
|2.489
|-23,00
|
|Tam
|2.496
|2.550
|-23,50
|
|Yarım
|1.216
|1.247
|-11,50
|
|Çeyrek
|610
|624
|-5,70
|
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