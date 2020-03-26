***TRKCM* *SISE*** TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***TRKCM******SISE*** TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler [SISE]İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar26.03.2020 tarihinde yapılan Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısını müteakiben yapılan Yönetim Kurulu toplantısında, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinin 4.5. numaralı ilkesi gereğince Yönetim Kurulumuz bünyesinde oluşturulan 1)Denetimden Sorumlu Komite Başkanlığına Dinç Kızıldemir'in, üyeliğe İlhan İl'in, 2)Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığına Dinç Kızıldemir'in, üyeliklere İlhan İl, Zeynep Hansu Uçar, Hüseyin Burak Dağlı ve Kemal Tansu Akalın'ın, 3)Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanlığına Dinç Kızıldemir, üyeliklere İlhan İl, Dinç Kızıldemir ve Zeynep Hansu Uçar'ın seçilmelerine karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/832411BIST