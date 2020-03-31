***TRKCM* *SISE*** TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi









***TRKCM******SISE*** TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )İlgili Şirketler [TRKCM]İlgili Fonlar []TürkçePay Alım Satım BildirimiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi30.03.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiPay Alım Satım BilgileriAçıklamalar30 Mart 2020 tarihinde Trakya Cam Sanayii A.Ş. payları ile ilgili olarak 2,62-2,75 TL fiyat aralığından 3.191.873 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi Şirketimizce gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Trakya Cam Sanayii A.Ş. sermayesindeki paylarımız %70,92 sınırına ulaşmıştır.Pay Alım Satım Bilgileriİşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)30/03/2020 10.000 0 10.000 883.360.466,09 88.370.466,09 % 70,67 % 70,67 % 70,67 % 70,6730/03/2020 211.370 0 211.370 883.370.466,09 883.581.836,09 % 70,67 % 70,67 % 70,69 % 70,6930/03/2020 150.588 0 150.588 883.581.836,09 883.732.424,09 % 70,69 % 70,69 % 70,7 % 70,730/03/2020 205.700 0 205.700 883.732.424,09 883.938.124,09 % 70,7 % 70,7 % 70,72 % 70,7230/03/2020 675.000 0 675.000 883.938.124,09 884.613.124,09 % 70,92 % 70,72 % 70,77 % 70,7730/03/2020 254.064 0 254.064 884.613.124,09 884.867.188,09 % 70,77 % 70,77 % 70,79 % 70,7930/03/2020 200.000 0 200.000 884.867.188,09 885.067.188,09 % 70,79 % 70,79 % 70,81 % 70,8130/03/2020 244.463 0 244.463 885.067.188,09 885.311.651,09 % 70,81 % 70,81 % 70,82 % 70,8230/03/2020 389.153 0 389.153 885.311.651,09 885.700.804,09 % 70,82 % 70,82 % 70,86 % 70,8630/03/2020 311.850 0 311.850 885.700.804,09 886.012.654,09 % 70,86 % 70,86 % 70,88 % 70,8830/03/2020 357.159 0 357.159 886.012.654,09 886.369.813,09 % 70,88 % 70,88 % 70,91 % 70,9130/03/2020 182.526 0 182.526 886.369.813,09 886.552.339,09 % 70,91 % 70,91 % 70,92 % 70,92http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833475BIST