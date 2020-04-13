***TRKCM* *SISE*** TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi









***TRKCM******SISE*** TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )İlgili Şirketler [TRKCM]İlgili Fonlar []TürkçePay Alım Satım BildirimiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi02.04.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiPay Alım Satım BilgileriAçıklamalar13 Nisan 2020 tarihinde Trakya Cam Sanayii A.Ş. payları ile ilgili olarak 3,13-3,18 TL fiyat aralığından 2.012.954 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi Şirketimizce gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Trakya Cam Sanayii A.Ş. sermayesindeki paylarımız %71,41 sınırına ulaşmıştır.Pay Alım Satım Bilgileriİşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)13/04/2020 301.703 0 301.703 890.577.011,09 890.878.714,09 % 71,25 % 71,25 % 71,27 % 71,2713/04/2020 142.757 0 142.757 890.878.714,09 891.021.471,09 % 71,27 % 71,27 % 71,28 % 71,2813/04/2020 1.182.491 0 1.182.491 891.021.471,09 892.203.962,09 % 71,28 % 71,28 % 71,38 % 71,3813/04/2020 123.843 0 123.843 892.203.962,09 892.327.805,09 % 71,38 % 71,38 % 71,39 % 71,3913/04/2020 262.160 0 262.160 892.327.805,09 892.589.965,09 % 71,39 % 71,39 % 71,41 % 71,41http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/837664BIST