***TRKCM* *SISE*** TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi









Pay Alım Satım BilgileriAçıklamalar21 Nisan 2020 tarihinde Trakya Cam Sanayii A.Ş. payları ile ilgili olarak 3,42-3,45 TL fiyat aralığından 439.354 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi Şirketimizce gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Trakya Cam Sanayii A.Ş. sermayesindeki paylarımız %71,79 sınırına ulaşmıştır.Pay Alım Satım Bilgileriİşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)21/04/2020 20.000,00 0 20.000,00 896.940.205,09 896.960.205,09 % % 71,76 % 71,76% % 71,76 % % 71,7621/04/2020 100.000,00 0 100.000,00 896.960.205,09 897.060.205,09 % % 71,76 % % 71,76 % % 71,76 % % 71,7621/04/2020 137.000,00 0 137.000,00 897.060.205,09 897.197.205,09 % % 71,76 % % 71,76 % 71,78% % 71,78%21/04/2020 182.354,00 0 182.354,00 897.197.205,09 897.379.559,09 % 71,78 % 71,78% % % 71,79 % % 71,79http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/839734BIST