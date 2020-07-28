***TRKCM*** TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide)









***TRKCM*** TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide) )Finansal Tablo Niteliği Konsolideİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyet RaporuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamalar1 Ocak 2020 - 30 Haziran 2020 dönemine ait konsolide faaliyet raporumuz ekte pdf olarak yatırımcılarımızın bilgilerine sunulmaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/862890BIST