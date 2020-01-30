***TRKCM*** TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor









***TRKCM*** TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat29 6.650.648 5.875.064Satışların Maliyeti29 -4.625.355 -3.955.135TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)2.025.293 1.919.929Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı0 0Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti0 0FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 0BRÜT KAR (ZARAR)2.025.293 1.919.929Genel Yönetim Giderleri30 -480.654 -403.752Pazarlama Giderleri30 -851.847 -678.938Araştırma ve Geliştirme Giderleri30 -24.529 -20.986Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler32 291.688 403.164Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler32 -119.239 -156.328ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)840.712 1.063.089Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler33 205.182 347.912Yatırım Faaliyetlerinden Giderler33 -4.997 -10.656TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri33 3.319 -23.344Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar16 40.567 53.367İştirakler, Müşterek Kontrol Edilen İşletmeler ve Bağlı Ortaklıklardan Diğer Gelirler (Giderler)33 -89.502İtfa Edilmiş Maliyetinden Ölçülen Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılmasından Kazançlar (Kayıplar)33 138.358FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)1.084.783 1.479.224Finansman Gelirleri34 756.051 720.845Finansman Giderleri34 -1.042.569 -1.027.910SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)798.265 1.172.159Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri36 -29.251 -181.250Dönem Vergi (Gideri) Geliri36 -79.276 -194.162Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri36 50.025 12.912SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)769.014 990.909DÖNEM KARI (ZARARI)769.014 990.909Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar28 19.481 40.362Ana Ortaklık Payları28 749.533 950.547Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç 0,59960000 0,76040000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI1.140.852 708.170Dönem Karı (Zararı)28 769.014 990.909Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler532.669 612.804Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler18,19,20 463.264 376.392Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler6,7,10,13 21.399 42.087Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler23,25 7.326 38.066Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler8,32,34 201.173 44.638Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler32,34 54.104 229.951Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler3,7 -197.869 -241.700Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler16 -40.567 -53.367Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler36 29.251 181.250Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler32,33 -2.284 -2.418Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler7,27 -3.128 -2.095İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler193.323 -596.954Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler10,38 62.756 -246.405Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler11,38 46.909 48.472Türev Varlıklardaki Azalış (Artış)12,33 -1.609 0Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler13 -354.288 -354.027Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler10,38 389.757 101.895Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler11,14,27,38 143.166 -147.164İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler14,27 -93.368 275Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları1.495.006 1.006.759Ödenen Faiz8,32,34,38 -220.840 -118.185Alınan Faiz34,38 31.718 15.645Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler25 -10.995 -9.894Vergi İadeleri (Ödemeleri)36 -154.037 -186.155YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-1.159.508 -674.716Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları3 0 -469.916Bağlı Ortaklıklarda İlave Pay Alımlarına ilişkin Nakit Çıkışları-83.100 0Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri7 59.686 20.480Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları7 -89.209 -32.485Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri18,20,33 22.861 8.408Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları18,20 -1.034.935 -361.262Verilen Nakit Avans ve Borçlar14 -319.552 -49.613Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler14 77.178 95.825Alınan Temettüler16 44.261 1.884Alınan Faiz6,7,34 124.927 117.468Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)3,10,11,27 38.375 -5.505FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI2.202.589 -367.050Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri8 5.501.252 952.897Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları8 -3.080.385 -1.149.159Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları8 -18.878 -788Ödenen Temettüler28 -199.400 -170.000YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)2.183.933 -333.596Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi403.343 283.364NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)2.587.276 -50.232DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 1.340.125 1.390.357DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 3.927.401 1.340.125Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri6 3.928.489 1.339.701Finansal Yatırımlar7 235.067 106.830Ticari Alacaklar10 929.956 979.529Diğer Alacaklar11,38 94.240 141.149İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar38 57.662 128.600İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar11 36.578 12.549Türev Araçlar12 2.974 0Stoklar13 1.432.626 1.089.783Peşin Ödenmiş Giderler14 107.523 71.882Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar36 25.767 0Diğer Dönen Varlıklar27 110.563 40.865ARA TOPLAM6.895.059 3.769.739DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar7 1.000.362 946.351Diğer Alacaklar11 6.269 15.653Türev Araçlar12 26.556 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar16 345.305 307.726Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller17 557 589Maddi Duran Varlıklar18 5.917.186 4.895.993Kullanım Hakkı Varlıkları19 51.043 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar20,21 338.107 314.121Şerefiye21 269.826 244.988Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar20 68.281 69.133Peşin Ödenmiş Giderler14 263.402 24.043Ertelenmiş Vergi Varlığı36 62.727 78.853Diğer Duran Varlıklar27 1.072 798TOPLAM DURAN VARLIKLAR8.012.586 6.584.127TOPLAM VARLIKLAR14.907.645 10.353.866KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar8 1.004.911 777.960Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları8 1.354.836 426.967Ticari Borçlar10,38 975.902 597.990İlişkili Taraflara Ticari Borçlar38 92.228 83.593İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar10 883.674 514.397Diğer Borçlar11,38 283.162 133.425İlişkili Taraflara Diğer Borçlar38 204.574 81.836İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar11 78.588 51.589Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)14 15.616 22.187Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü36 0 48.994Kısa Vadeli Karşılıklar23,25 35.483 52.559Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar25 4.535 3.394Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar23 30.948 49.165Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler27 133.277 91.600ARA TOPLAM3.803.187 2.151.682TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER3.803.187 2.151.682UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar8 4.000.962 2.116.582Diğer Borçlar11 29.759 494Türev Araçlar12 0 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)14 62.253 64.927Uzun Vadeli Karşılıklar25 112.393 102.333Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar25 112.393 102.333Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü36 102.548 147.663TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER4.307.915 2.431.999TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER8.111.102 4.583.681ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar28 6.384.434 5.297.665Ödenmiş Sermaye1.250.000 1.250.000Sermaye Düzeltme Farkları5.577 5.577Paylara İlişkin Primler (İskontolar)23 23Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)648.370 668.832Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)648.370 668.832Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)647.048 671.448Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)1.322 -2.616Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)1.249.248 774.355Yabancı Para Çevrim Farkları1.209.389 774.355Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)39.859 0Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler231.539 197.629Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları2.250.144 1.450.702Net Dönem Karı veya Zararı749.533 950.547Kontrol Gücü Olmayan Paylar28 412.109 472.520TOPLAM ÖZKAYNAKLAR6.796.543 5.770.185TOPLAM KAYNAKLAR14.907.645 10.353.866Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş KarlarÖzkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler1.130.000 5.577 23 459.433 464.047 159.699 1.174.791 616.395 4.009.965 346.210 4.356.175Transferler37.930 578.465 -616.395 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)210.824 310.308 950.547 1.471.679 124.739 1.596.418Sermaye Arttırımı120.000 -120.000Kar Payları-170.000 -170.000 -170.000Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış-1.425 0 1.425 1.571 1.571Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)-13.979 -13.979 -13.979Dönem Sonu Bakiyeler1.250.000 5.577 23 668.832 774.355 197.629 1.450.702 950.547 5.297.665 472.520 5.770.185Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler1.250.000 5.577 23 668.832 774.355 197.629 1.450.702 950.547 5.297.665 472.520 5.770.185Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler-4.200 -4.200 -43 -4.243Düzeltmelerden Sonraki Tutar1.250.000 5.577 0 0 0 0 0 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 668.832 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 774.355 197.629 0 0 0 1.446.502 950.547 0 5.293.465 472.477 5.765.942Transferler33.910 916.637 -950.547Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-33.085 474.893 49.628 749.533 1.240.969 72.132 1.313.101Kar Payları-170.000 -170.000 -29.400 -199.400Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler12.623 7.377 20.000 -103.100 -83.100Dönem Sonu Bakiyeler1.250.000 5.577 23 648.370 1.249.248 231.539 2.250.144 749.533 6.384.434 412.109 6.796.543Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)28 769.014 990.909DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar28 16.543 210.824Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)12.605 222.675Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları4.923 2.845Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-985 -14.696Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar28 527.544 394.685Yabancı Para Çevrim Farkları487.685 394.685Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)51.101 0Nakit Akış Riskinden Korunma İşlemindeki Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri51.101 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-11.242 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-11.242DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)544.087 605.509TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)1.313.101 1.596.418Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar72.132 124.739Ana Ortaklık Payları1.240.969 1.471.679http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/815671BIST