***TRKCM*** TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor
30.04.2020 18:10
***TRKCM*** TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
29 1.519.030 1.534.352
Satışların Maliyeti
29 -1.085.135 -1.045.856
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
433.895 488.496
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0 0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
433.895 488.496
Genel Yönetim Giderleri
30 -130.873 -110.870
Pazarlama Giderleri
30 -210.423 -195.106
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
30 -6.540 -5.807
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
32 96.776 83.147
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
32 -50.008 -75.115
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
132.827 184.745
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
33 125.733 87.793
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
33 -1.015 -535
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri
33 3.063 105
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
16 7.131 14.862
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
267.739 286.970
Finansman Gelirleri
34 416.247 154.105
Finansman Giderleri
34 -492.800 -243.036
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
191.186 198.039
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
36 -28.158 -44.055
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
36 -15.993 -52.838
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
36 -12.165 8.783
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
163.028 153.984
DÖNEM KARI (ZARARI)
163.028 153.984
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
28 1.961 4.621
Ana Ortaklık Payları
28 161.067 149.363
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Pay Başına Kazanç 37 0,12890000 0,11950000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-294.286 124.699
Dönem Karı (Zararı)
28 163.028 153.984
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
108.707 129.068
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18,19,20 125.936 110.807
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
6,7,10,13 271 2.989
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
23,25 7.641 -2.182
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
8,32,34 61.405 20.801
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
32,34 19.575 56.458
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
3,7 -125.470 -87.377
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
16 -7.131 -14.862
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
36 28.158 44.055
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
32,33 752 119
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
7,27 -2.430 -1.740
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-458.111 -31.544
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
10,38 112.378 -27.261
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11,38 -89.019 -61.718
Türev Varlıklardaki Azalış (Artış)
12,33 0 0
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
13 -239.100 -134.568
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10,38 -186.688 -14.361
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11,14,27,38 -37.562 85.221
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
14,27 -18.120 121.143
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-186.376 251.508
Ödenen Faiz
8,32,34,38 -92.943 -27.068
Alınan Faiz
34,38 1.323 5.822
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
25 -3.468 -3.731
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
36 -12.822 -101.832
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-15.264 -146.061
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
3 0 0
Bağlı Ortaklıklarda İlave Pay Alımlarına ilişkin Nakit Çıkışları
0 0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
7 58.839 10.654
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
7 -34.081 -17.503
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
18,20,33 6.020 11.493
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
18,20 -94.777 -88.464
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
14 -4.838 -96.588
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
14 -18.225 1.645
Alınan Temettüler
16 8.908 11.924
Alınan Faiz
6,7,34 24.592 18.133
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
3,10,11,27 38.298 2.645
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-190.769 898.940
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
8 673.625 1.727.542
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 -858.848 -810.349
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 -5.546 -4.753
Ödenen Temettüler
28 0 -13.500
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-500.319 877.578
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
251.695 166.043
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-248.624 1.043.621
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 3.927.401 1.338.640
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 3.678.777 2.382.261
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
6 3.676.006 3.928.489
Finansal Yatırımlar
7 275.805 235.067
Ticari Alacaklar
10 808.726 929.956
Diğer Alacaklar
11,38 183.259 94.240
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
38 141.776 57.662
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 41.483 36.578
Türev Araçlar
12 336 2.974
Stoklar
13 1.671.755 1.432.626
Peşin Ödenmiş Giderler
14 106.816 107.523
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
36 22.596 25.767
Diğer Dönen Varlıklar
27 135.071 110.563
ARA TOPLAM
6.880.370 6.867.205
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
35 30.219 27.854
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
6.910.589 6.895.059
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
7 1.058.995 1.000.362
Diğer Alacaklar
11 5.715 6.269
Türev Araçlar
12 127.698 26.556
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
16 367.760 345.305
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
17 557 557
Maddi Duran Varlıklar
18 5.983.523 5.917.186
Kullanım Hakkı Varlıkları
19 53.772 51.043
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
20,21 350.519 338.107
Şerefiye
21 281.614 269.826
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
20 68.905 68.281
Peşin Ödenmiş Giderler
14 225.904 263.402
Ertelenmiş Vergi Varlığı
36 32.958 62.727
Diğer Duran Varlıklar
27 858 1.072
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
8.208.259 8.012.586
TOPLAM VARLIKLAR
15.118.848 14.907.645
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 948.048 1.004.911
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
8 1.507.299 1.354.836
Ticari Borçlar
10,38 786.947 975.902
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
38 97.414 92.228
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 689.533 883.674
Diğer Borçlar
11,38 308.031 283.162
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
38 238.385 204.574
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 69.646 78.588
Türev Araçlar
12 8.720 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
14 83.185 15.616
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
36 0 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
23,25 39.075 35.483
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
25 3.109 4.535
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
23 35.966 30.948
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
27 113.819 133.277
ARA TOPLAM
3.795.124 3.803.187
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.795.124 3.803.187
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 4.205.263 4.000.962
Diğer Borçlar
11 67.289 29.759
Türev Araçlar
12 0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
14 1.923 62.253
Uzun Vadeli Karşılıklar
25 113.991 112.393
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
25 113.991 112.393
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
36 99.912 102.548
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
4.488.378 4.307.915
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
8.283.502 8.111.102
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
28 6.408.881 6.384.434
Ödenmiş Sermaye
1.250.000 1.250.000
Sermaye Düzeltme Farkları
5.577 5.577
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
23 23
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
637.101 648.370
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
637.101 648.370
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
635.762 647.048
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
1.339 1.322
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
1.251.785 1.249.248
Yabancı Para Çevrim Farkları
1.157.125 1.209.389
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
94.660 39.859
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
265.449 231.539
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
2.837.879 2.250.144
Net Dönem Karı veya Zararı
161.067 749.533
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
28 426.465 412.109
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
6.835.346 6.796.543
TOPLAM KAYNAKLAR
15.118.848 14.907.645
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
1.250.000 5.577 23 668.832 780.365 197.629 1.450.702 958.325 5.311.453 472.520 5.783.973
Transferler
0 958.325 -958.325 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
17.312 237.268 149.363 403.943 26.029 429.972
Sermaye Arttırımı
0 0
Kar Payları
-170.000 -170.000 -13.500 -183.500
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-4.200 -4.200 -43 -4.243
Dönem Sonu Bakiyeler
1.250.000 5.577 23 686.144 1.017.633 197.629 2.234.827 149.363 5.541.196 485.006 6.026.202
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
1.250.000 5.577 23 648.370 1.249.248 231.539 2.250.144 749.533 6.384.434 412.109 6.796.543
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
1.250.000 5.577 0 0 0 0 0 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 648.370 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.249.248 231.539 0 0 0 2.250.144 749.533 0 6.384.434 412.109 6.796.543
Transferler
33.910 715.623 -749.533
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-11.269 2.537 2.112 161.067 154.447 14.356 168.803
Kar Payları
-130.000 -130.000 0 -130.000
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
1.250.000 5.577 23 637.101 1.251.785 265.449 2.837.879 161.067 6.408.881 426.465 6.835.346
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
28 163.028 153.984
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
28 -9.157 17.312
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
-9.174 17.303
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
21 11
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-4