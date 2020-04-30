***TRKCM*** TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor









***TRKCM*** TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat29 1.519.030 1.534.352Satışların Maliyeti29 -1.085.135 -1.045.856TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)433.895 488.496Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı0 0Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti0 0FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 0BRÜT KAR (ZARAR)433.895 488.496Genel Yönetim Giderleri30 -130.873 -110.870Pazarlama Giderleri30 -210.423 -195.106Araştırma ve Geliştirme Giderleri30 -6.540 -5.807Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler32 96.776 83.147Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler32 -50.008 -75.115ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)132.827 184.745Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler33 125.733 87.793Yatırım Faaliyetlerinden Giderler33 -1.015 -535TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri33 3.063 105Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar16 7.131 14.862FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)267.739 286.970Finansman Gelirleri34 416.247 154.105Finansman Giderleri34 -492.800 -243.036SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)191.186 198.039Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri36 -28.158 -44.055Dönem Vergi (Gideri) Geliri36 -15.993 -52.838Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri36 -12.165 8.783SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)163.028 153.984DÖNEM KARI (ZARARI)163.028 153.984Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar28 1.961 4.621Ana Ortaklık Payları28 161.067 149.363Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç 37 0,12890000 0,11950000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-294.286 124.699Dönem Karı (Zararı)28 163.028 153.984Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler108.707 129.068Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler18,19,20 125.936 110.807Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler6,7,10,13 271 2.989Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler23,25 7.641 -2.182Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler8,32,34 61.405 20.801Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler32,34 19.575 56.458Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler3,7 -125.470 -87.377Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler16 -7.131 -14.862Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler36 28.158 44.055Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler32,33 752 119Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler7,27 -2.430 -1.740İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-458.111 -31.544Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler10,38 112.378 -27.261Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler11,38 -89.019 -61.718Türev Varlıklardaki Azalış (Artış)12,33 0 0Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler13 -239.100 -134.568Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler10,38 -186.688 -14.361Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler11,14,27,38 -37.562 85.221İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler14,27 -18.120 121.143Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-186.376 251.508Ödenen Faiz8,32,34,38 -92.943 -27.068Alınan Faiz34,38 1.323 5.822Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler25 -3.468 -3.731Vergi İadeleri (Ödemeleri)36 -12.822 -101.832YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-15.264 -146.061Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları3 0 0Bağlı Ortaklıklarda İlave Pay Alımlarına ilişkin Nakit Çıkışları0 0Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri7 58.839 10.654Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları7 -34.081 -17.503Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri18,20,33 6.020 11.493Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları18,20 -94.777 -88.464Verilen Nakit Avans ve Borçlar14 -4.838 -96.588Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler14 -18.225 1.645Alınan Temettüler16 8.908 11.924Alınan Faiz6,7,34 24.592 18.133Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)3,10,11,27 38.298 2.645FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-190.769 898.940Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri8 673.625 1.727.542Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları8 -858.848 -810.349Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları8 -5.546 -4.753Ödenen Temettüler28 0 -13.500YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-500.319 877.578Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi251.695 166.043NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-248.624 1.043.621DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 3.927.401 1.338.640DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 3.678.777 2.382.261Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri6 3.676.006 3.928.489Finansal Yatırımlar7 275.805 235.067Ticari Alacaklar10 808.726 929.956Diğer Alacaklar11,38 183.259 94.240İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar38 141.776 57.662İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar11 41.483 36.578Türev Araçlar12 336 2.974Stoklar13 1.671.755 1.432.626Peşin Ödenmiş Giderler14 106.816 107.523Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar36 22.596 25.767Diğer Dönen Varlıklar27 135.071 110.563ARA TOPLAM6.880.370 6.867.205Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar35 30.219 27.854TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR6.910.589 6.895.059DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar7 1.058.995 1.000.362Diğer Alacaklar11 5.715 6.269Türev Araçlar12 127.698 26.556Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar16 367.760 345.305Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller17 557 557Maddi Duran Varlıklar18 5.983.523 5.917.186Kullanım Hakkı Varlıkları19 53.772 51.043Maddi Olmayan Duran Varlıklar20,21 350.519 338.107Şerefiye21 281.614 269.826Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar20 68.905 68.281Peşin Ödenmiş Giderler14 225.904 263.402Ertelenmiş Vergi Varlığı36 32.958 62.727Diğer Duran Varlıklar27 858 1.072TOPLAM DURAN VARLIKLAR8.208.259 8.012.586TOPLAM VARLIKLAR15.118.848 14.907.645KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar8 948.048 1.004.911Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları8 1.507.299 1.354.836Ticari Borçlar10,38 786.947 975.902İlişkili Taraflara Ticari Borçlar38 97.414 92.228İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar10 689.533 883.674Diğer Borçlar11,38 308.031 283.162İlişkili Taraflara Diğer Borçlar38 238.385 204.574İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar11 69.646 78.588Türev Araçlar12 8.720 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)14 83.185 15.616Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü36 0 0Kısa Vadeli Karşılıklar23,25 39.075 35.483Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar25 3.109 4.535Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar23 35.966 30.948Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler27 113.819 133.277ARA TOPLAM3.795.124 3.803.187TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER3.795.124 3.803.187UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar8 4.205.263 4.000.962Diğer Borçlar11 67.289 29.759Türev Araçlar12 0 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)14 1.923 62.253Uzun Vadeli Karşılıklar25 113.991 112.393Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar25 113.991 112.393Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü36 99.912 102.548TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER4.488.378 4.307.915TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER8.283.502 8.111.102ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar28 6.408.881 6.384.434Ödenmiş Sermaye1.250.000 1.250.000Sermaye Düzeltme Farkları5.577 5.577Paylara İlişkin Primler (İskontolar)23 23Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)637.101 648.370Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)637.101 648.370Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)635.762 647.048Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)1.339 1.322Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)1.251.785 1.249.248Yabancı Para Çevrim Farkları1.157.125 1.209.389Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)94.660 39.859Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler265.449 231.539Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları2.837.879 2.250.144Net Dönem Karı veya Zararı161.067 749.533Kontrol Gücü Olmayan Paylar28 426.465 412.109TOPLAM ÖZKAYNAKLAR6.835.346 6.796.543TOPLAM KAYNAKLAR15.118.848 14.907.645Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş KarlarÖzkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler1.250.000 5.577 23 668.832 780.365 197.629 1.450.702 958.325 5.311.453 472.520 5.783.973Transferler0 958.325 -958.325 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)17.312 237.268 149.363 403.943 26.029 429.972Sermaye Arttırımı0 0Kar Payları-170.000 -170.000 -13.500 -183.500Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)-4.200 -4.200 -43 -4.243Dönem Sonu Bakiyeler1.250.000 5.577 23 686.144 1.017.633 197.629 2.234.827 149.363 5.541.196 485.006 6.026.202Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler1.250.000 5.577 23 648.370 1.249.248 231.539 2.250.144 749.533 6.384.434 412.109 6.796.543Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0Düzeltmelerden Sonraki Tutar1.250.000 5.577 0 0 0 0 0 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 648.370 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.249.248 231.539 0 0 0 2.250.144 749.533 0 6.384.434 412.109 6.796.543Transferler33.910 715.623 -749.533Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-11.269 2.537 2.112 161.067 154.447 14.356 168.803Kar Payları-130.000 -130.000 0 -130.000Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler1.250.000 5.577 23 637.101 1.251.785 265.449 2.837.879 161.067 6.408.881 426.465 6.835.346Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)28 163.028 153.984DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar28 -9.157 17.312Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)-9.174 17.303Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları21 11Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-4