***TRKCM*** TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor









***TRKCM*** TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat29 2.713.699 3.265.583 1.194.669 1.731.231Satışların Maliyeti29 -2.143.754 -2.238.500 -1.058.619 -1.192.644TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)569.945 1.027.083 136.050 538.587Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı0 0 0 0Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti0 0 0 0FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 0 0 0BRÜT KAR (ZARAR)569.945 1.027.083 136.050 538.587Genel Yönetim Giderleri30 -282.215 -247.568 -151.342 -136.698Pazarlama Giderleri30 -383.931 -424.382 -173.508 -229.276Araştırma ve Geliştirme Giderleri30 -10.168 -12.337 -3.628 -6.530Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler32 142.541 181.969 45.765 98.613Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler32 -76.350 -109.837 -26.342 -34.513ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-40.178 414.928 -173.005 230.183Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler33 206.522 128.923 80.789 41.130Yatırım Faaliyetlerinden Giderler33 -1.531 -3.729 -516 -3.194TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri33 2.273 -13.613 -790 -13.718Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar16 -2.556 18.498 -9.687 3.636İştirakler, Müşterek Kontrol Edilen İşletmeler ve Bağlı Ortaklıklardan Diğer Gelirler (Giderler)33 0 0 0İtfa Edilmiş Maliyetinden Ölçülen Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılmasından Kazançlar (Kayıplar)33 0 0 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)164.530 545.007 -103.209 258.037Finansman Gelirleri34 740.073 325.092 323.826 170.987Finansman Giderleri34 -878.646 -465.929 -385.846 -222.893SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)25.957 404.170 -165.229 206.131Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri36 -17.993 -70.045 10.165 -25.990Dönem Vergi (Gideri) Geliri36 -23.862 -101.867 -7.869 -49.029Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri36 5.869 31.822 18.034 23.039SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)7.964 334.125 -155.064 180.141DÖNEM KARI (ZARARI)7.964 334.125 -155.064 180.141Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar28 2.883 13.576 922 8.955Ana Ortaklık Payları28 5.081 320.549 -155.986 171.186Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç 37 0,00410000 0,25640000 -0,12480000 0,13690000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-631.671 524.513Dönem Karı (Zararı)28 7.964 334.125Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler271.133 304.118Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler18,19,20 260.233 243.693Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler6,7,10,13 29.196 18.210Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler23,25 39.341 -571Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler8,32,34 118.454 60.317Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler32,34 14.081 59.172Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler3,7 -205.770 -128.886Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler16 2.556 -18.498Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler36 17.993 70.045Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler32,33 779 3.692Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler7,27 -5.730 -3.056İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-730.052 55.172Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler10,38 148.650 6.688Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler11,38 -5.174 -19.048Türev Varlıklardaki Azalış (Artış)12,33 12.456 -3.132Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler13 -303.096 -176.854Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler10,38 -441.063 22.011Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler11,14,27,38 -146.195 201.552İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler14,27 4.370 23.955Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-450.955 693.415Ödenen Faiz8,32,34,38 -165.959 -79.103Alınan Faiz34,38 2.703 18.965Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler25 -6.717 -4.928Vergi İadeleri (Ödemeleri)36 -10.743 -103.836YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI256.119 -392.994Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri7 125.825 22.877Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları7 -35.369 -44.149Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri18,20,33 11.066 10.127Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları18,20 -155.646 -385.068Verilen Nakit Avans ve Borçlar14 -20.894 -116.721Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler14 261.973 10.556Alınan Temettüler16 23.661 44.249Alınan Faiz6,7,34 59.158 58.693Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)3,10,11,27 -13.655 6.442FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-1.156.585 947.839Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri8 910.027 2.590.212Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları8 -1.924.737 -1.429.875Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları8 -11.875 -13.098Ödenen Temettüler28 -130.000 -199.400YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-1.532.137 1.079.358Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi609.487 255.018NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-922.650 1.334.376DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 3.927.401 1.340.125DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 3.004.751 2.674.501Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri6 3.002.456 3.928.489Finansal Yatırımlar7 434.490 235.067Ticari Alacaklar10 778.523 929.956Diğer Alacaklar11,38 99.414 94.240İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar38 52.959 57.662İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar11 46.455 36.578Türev Araçlar12 374 2.974Stoklar13 1.712.474 1.432.626Peşin Ödenmiş Giderler14 121.151 107.523Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar36 12.648 25.767Diğer Dönen Varlıklar27 110.081 110.563ARA TOPLAM6.271.611 6.867.205Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar35 32.284 27.854TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR6.303.895 6.895.059DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar7 892.830 1.000.362Diğer Alacaklar11 10.279 6.269Türev Araçlar12 114.318 26.556Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar16 346.168 345.305Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller17 557 557Maddi Duran Varlıklar18 6.276.773 5.917.186Kullanım Hakkı Varlıkları19 50.363 51.043Maddi Olmayan Duran Varlıklar20,21 366.840 338.107Şerefiye21 295.306 269.826Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar20 71.534 68.281Peşin Ödenmiş Giderler14 46.403 263.402Ertelenmiş Vergi Varlığı36 57.432 62.727Diğer Duran Varlıklar27 505 1.072TOPLAM DURAN VARLIKLAR8.162.468 8.012.586TOPLAM VARLIKLAR14.466.363 14.907.645KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar8 1.241.303 1.004.911Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları8 794.116 1.354.836Ticari Borçlar10,38 529.407 975.902İlişkili Taraflara Ticari Borçlar38 77.931 92.228İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar10 451.476 883.674Diğer Borçlar11,38 136.906 283.162İlişkili Taraflara Diğer Borçlar38 56.359 204.574İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar11 80.547 78.588Türev Araçlar12 677 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)14 15.677 15.616Kısa Vadeli Karşılıklar23,25 63.150 35.483Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar25 3.261 4.535Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar23 59.889 30.948Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler27 111.519 133.277ARA TOPLAM2.892.755 3.803.187TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.892.755 3.803.187UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar8 4.250.923 4.000.962Diğer Borçlar11 2.047 29.759Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)14 67.850 62.253Uzun Vadeli Karşılıklar25 119.355 112.393Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar25 119.355 112.393Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü36 110.862 102.548TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER4.551.037 4.307.915TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER7.443.792 8.111.102ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar28 6.555.384 6.384.434Ödenmiş Sermaye1.250.000 1.250.000Sermaye Düzeltme Farkları5.577 5.577Paylara İlişkin Primler (İskontolar)23 23Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)661.158 648.370Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)661.158 648.370Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)659.804 647.048Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)1.354 1.322Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)1.530.217 1.249.248Yabancı Para Çevrim Farkları1.429.830 1.209.389Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)100.387 39.859Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler373.765 231.539Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları2.729.563 2.250.144Net Dönem Karı veya Zararı5.081 749.533Kontrol Gücü Olmayan Paylar28 467.187 412.109TOPLAM ÖZKAYNAKLAR7.022.571 6.796.543TOPLAM KAYNAKLAR14.466.363 14.907.645Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş KarlarÖzkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler1.250.000 5.577 23 668.832 780.365 197.629 1.450.702 958.325 5.311.453 472.520 5.783.973Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0 -6.010 0 0 -7.778 -13.788 0 -13.788Düzeltmelerden Sonraki Tutar1.250.000 5.577 23 668.832 774.355 197.629 1.450.702 950.547 5.297.665 472.520 5.770.185Transferler33.910 916.637 -950.547 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)26.222 348.731 320.549 695.502 49.665 745.167Sermaye Arttırımı0 0Kar Payları-170.000 -170.000 -29.400 -199.400Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)-4.200 -4.200 -43 -4.243Dönem Sonu Bakiyeler1.250.000 5.577 23 695.054 1.123.086 231.539 2.193.139 320.549 5.818.967 492.742 6.311.709Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler1.250.000 5.577 23 648.370 1.249.248 231.539 2.250.144 749.533 6.384.434 412.109 6.796.543Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0Düzeltmelerden Sonraki Tutar1.250.000 5.577 0 0 0 0 0 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 648.370 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.249.248 231.539 0 0 0 2.250.144 749.533 0 6.384.434 412.109 6.796.543Transferler142.226 607.307 -749.533Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)12.788 280.969 2.112 5.081 300.950 55.078 356.028Kar Payları-130.000 -130.000 0 -130.000Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler1.250.000 5.577 23 661.158 1.530.217 373.765 2.729.563 5.081 6.555.384 467.187 7.022.571Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)28 7.964 334.125 -155.064 180.141DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar28 14.900 26.222 24.057 8.910Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)14.868 26.206 24.042 8.903Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları40 20 19 9Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-8 -4 -4 -2Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar28 333.164 384.820 318.232 126.144Yabancı Para Çevrim Farkları272.636 384.543 312.782 125.867Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)77.600 277 7.065 277Nakit Akış Riskinden Korunma İşlemindeki Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri77.600 277 7.065 277Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-17.072 0 -1.615 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-17.072 0 -1.615 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)348.064 411.042 342.289 135.054TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)356.028 745.167 187.225 315.195Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar55.078 49.665 40.722 23.636Ana Ortaklık Payları300.950 695.502 146.503 291.559http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/862888BIST