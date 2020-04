***TRKCM*** TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***TRKCM*** TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriSon Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel KişilerOrtağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)T. İş Bankası A.Ş. Mensupları Munzam Sosyal Güvenlik ve Yardımlaşma Sandığı Vakfı 322262698 TRY 25,78Atatürk Hisseleri (Cumhuriyet Halk Partisi) 174161161 TRY 13,93Diğer (Halka Açık) 753576141 TRY 60,29Toplam 1250000000 TRY 100Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviAHMET KIRMAN Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Üst Düzey Yönetici 23.03.2015 İcrada Görevli Değil YÖNETİM KURULU BAŞKANI Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Anadolu Cam San. A.Ş., Paşabahçe Cam San. ve Tic. A.Ş., Soda Sanayi A.Ş., Paşabahçe Mağazaları A.Ş., Trakya Investment B.V., OOO Ruscam Glass Packaging Holding, OOO Ruscam Management Company, Şişecam Chem Investment B.V., Paşabahçe Investment B.V., Şişecam Çevre Sistemleri A.Ş., OOO Posuda, Şişecam Flat Glass Holding B.V., Nude Glass Investment B.V., İstanbul Investment B.V., Şişecam Enerji A.Ş., Camiş Elektrik Üretim A.Ş., SC Glass Trading B.V., Nude Design Investment BV Yönetim Kurulu Başkanı. Evet 0 YOK Bağımsız Üye Değil YOKREHA AKÇAKAYA 02.01.2014 YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ. YÖNETİM KURULU BAŞKANI. DÜZCAM GRUP BAŞKANI Şişecam Otomotiv A.Ş., Trakya Glass Bulgaria EAD, Sisecam Automotive Bulgaria EAD, Glasscorp SA, TRSG Glass Holding BV.,ve Automotive Glass Aliance Rus AO Yönetim Kurulu Başkanı, Sisecam Flat Glass India Pvt. Ltd Bşk.Vekili, Saint Gobain Glass Egypt SAE, Sisecam Flat Glass Italy Srl, Sisecam Flat Glass Holding BV, Sisecam Flat Glass South Italy Srl, Fritz Holding GMBH, RF SPOLS.R.O, Trakya Investment B.V. Yönetim Kurulu üyesi, Glass For Europe Yönetim Kurulu Başkanı, Kalder Türkiye Kalite Derneği, DEIK, ICG Uluslararası Cam Komisyonu TC6 Mekanik Özellikler Komitesi Yönetim Kurulu Üyesi. 0 YOK YOKHÜSEYİN BURAK DAĞLI Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli 07.03.2019 İcrada Görevli Mali İşler Direktörü Sisecam Flat Glass India Pvt. Ltd., Şişecam Otomotiv A.Ş., Trakya Glass Bulgaria EAD, Trakya Investment B.V., TRSG Glass Holding B.V., Sisecam Flat Glass Holding B.V. Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye DeğilZEYNEP HANSU UÇAR Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 02.08.2010 İcrada Görevli Değil YÖNETİM KURULU ÜYESİ Türkiye İş Bankası A.Ş. İştirakler Bölümü Müdürü, Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş., Trakya Yatırım Holding A.Ş.,Anadolu Cam San. A.Ş., Paşabahçe Cam San.ve Tic. A.Ş., Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Evet 0 YOK Bağımsız Üye Değil KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ ÜYESİ. RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ ÜYESİDİNÇ KIZILDEMİR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 20.03.2018 İcrada Görevli Değil YOK Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi. Evet 0 YOK Bağımsız Üye www.kap.org.tr/tr/Bildirim/669522 Değerlendirildi Hayır KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ BAŞKANI.DENETİMDEN SORUMLU KOMİTESİ BAŞKANI.RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ BAŞKANIİLHAN İL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Hesap Uzmanı 20.03.2018 İcrada Görevli Değil YOK Sütaş Grubu Şirketleri, Anadolu Cam Sanayii A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi, Travelex Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Evet 0 YOK Bağımsız Üye www.kap.org.tr/tr/Bildirim/669522 Değerlendirildi Hayır KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ ÜYESİ. DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE ÜYESİ. RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTE ÜYESİhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/840429BIST