***TRKNT*** TURKNET İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***TRKNT*** TURKNET İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviMEHMET İZZİ ÇELEBİLER Erkek Yönetim Kurulu Başkanı 07.07.2009 07.07.2009'dan beri Yönetim Kurulu Üyeliği ve Başkanlığı 10.2 A Bağımsız Üye DeğilCANER BİNGÖL Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 19.02.2021 İcrada Görevli Değil 19.02.2021'den beri Yönetim Kurulu Üyesi B Bağımsız Üye DeğilCEM MEHMET ÇELEBİLER Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 07.07.2009 İcrada Görevli 07.07.2009'dan beri Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür 29.4 A Bağımsız Üye DeğilNEDİM HALET ÇELEBİLER Erkek Yönetim Kurulu Üyesi 17.04.2013 17.04.2023'den beri Yönetim Kurulu Üyeliği 12 A Bağımsız Üye DeğilBÜLENT MESUT ÇELEBİ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi 04.03.2021 04.03.2021'den beri Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız ÜyeMEHMET EMRE ÇAMLIBEL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi 19.02.2021 19.02.2021'den beri Yönetim Kurulu Üyesi B Bağımsız Üye DeğilAHMED KEREM KAPANCI Erkek Yönetim Kurulu Üyesi 19.02.2021 19.02.2021'den beri Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız ÜyeYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerCEM MEHMET ÇELEBİLER Genel Müdür Yönetici Yönetim Kurulu Üyeliği Ve Genel MüdürESRA YÜKSEL Finanstan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı YöneticiMERVE ÖNEY BARLAS Hukuk ve Uyumdan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı YöneticiESRA ESEROĞLU GÜNAY İnsan ve Kültürden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı YöneticiBURÇAK PAK YILMAZ Müşteri İlişkilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı YöneticiFATMA KÖKSOY Regülasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı YöneticiMUHİTTİN SAYIN Şebekeden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı YöneticiGÜL SAĞIR AYDIN Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı YöneticiDOĞAN AYDIN Teknolojiden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı YöneticiERÇİN HAMARAT Ürün Yönetiminden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı YöneticiRANA AYŞEN KARAKÜÇÜK ÖZENÇ Taşıyıcı İlişkiler ve Toptan Satış Genel Müdür Yardımcısı Yöneticihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1252988BIST