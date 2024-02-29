***TRKNT*** TURKNET İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
29.02.2024 15:05
***TRKNT*** TURKNET İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
MEHMET İZZİ ÇELEBİLER Erkek Yönetim Kurulu Başkanı 07.07.2009 07.07.2009'dan beri Yönetim Kurulu Üyeliği ve Başkanlığı 10.2 A Bağımsız Üye Değil
CANER BİNGÖL Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 19.02.2021 İcrada Görevli Değil 19.02.2021'den beri Yönetim Kurulu Üyesi B Bağımsız Üye Değil
CEM MEHMET ÇELEBİLER Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 07.07.2009 İcrada Görevli 07.07.2009'dan beri Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür 29.4 A Bağımsız Üye Değil
NEDİM HALET ÇELEBİLER Erkek Yönetim Kurulu Üyesi 17.04.2013 17.04.2023'den beri Yönetim Kurulu Üyeliği 12 A Bağımsız Üye Değil
BÜLENT MESUT ÇELEBİ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi 04.03.2021 04.03.2021'den beri Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye
MEHMET EMRE ÇAMLIBEL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi 19.02.2021 19.02.2021'den beri Yönetim Kurulu Üyesi B Bağımsız Üye Değil
AHMED KEREM KAPANCI Erkek Yönetim Kurulu Üyesi 19.02.2021 19.02.2021'den beri Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
CEM MEHMET ÇELEBİLER Genel Müdür Yönetici Yönetim Kurulu Üyeliği Ve Genel Müdür
ESRA YÜKSEL Finanstan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Yönetici
MERVE ÖNEY BARLAS Hukuk ve Uyumdan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Yönetici
ESRA ESEROĞLU GÜNAY İnsan ve Kültürden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Yönetici
BURÇAK PAK YILMAZ Müşteri İlişkilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Yönetici
FATMA KÖKSOY Regülasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Yönetici
MUHİTTİN SAYIN Şebekeden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Yönetici
GÜL SAĞIR AYDIN Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Yönetici
DOĞAN AYDIN Teknolojiden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Yönetici
ERÇİN HAMARAT Ürün Yönetiminden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Yönetici
RANA AYŞEN KARAKÜÇÜK ÖZENÇ Taşıyıcı İlişkiler ve Toptan Satış Genel Müdür Yardımcısı Yönetici
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1252988
BIST