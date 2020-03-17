***TRKSH*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
17.03.2020 16:52
***TRKSH*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması )
İlgili Şirketler [TRKSH]
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Türkçe
Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Borsa Karar Tarihi
17/05/2019
Borçlanma Aracı İşlem Görecek Şirketin Unvanı
Turkish Bank A.Ş.
İşlem Göreceği Pazar
Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Borçlanma Aracı Türü
Bono
ISIN Kodu
TRFTBAK52012
Nominal Değer (TL)
17.000.000
Vade Başlangıç Tarihi
17/03/2020
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
19/03/2020
Vadesi (Gün)
52
İtfa Tarihi
08/05/2020
İhraç Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış (Sold To Qualified Investor)
Açıklamalar
-
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830100
BIST
18:0586.778
En Yüksek
|Değişim
|: -1,26%
|| -1.110,65
|Açılış
|: 88.923
|
|Önceki Kapanış
|: 87.888
|
88.949
En Düşük
81.936
18:056,4026
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -0,0253
|Açılış
|: 6,4720
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4140
|
6,4951
En Düşük
6,3999
18:057,0290
En Yüksek
|Değişim
|: -2,28%
|| -0,1639
|Açılış
|: 7,1150
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1350
|
7,2016
En Düşük
7,0235
18:05320,08
En Yüksek
|Değişim
|: 2,12%
|| 6,65
|Açılış
|: 320,08
|
|Önceki Kapanış
|: 313,44
|
320,26
En Düşük
305,13
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|3,30
|37.401.239
|% 10,00
|
|SUMAS
|7,87
|5.169
|% 9,92
|
|ISYAT
|2,47
|58.966.580
|% 9,78
|
|PEKGY
|2,06
|10.469.147
|% 9,57
|
|MTRYO
|4,60
|184.984
|% 9,52
|
|ALYAG
|0,45
|175.091
|% -10,00
|
|FROTO
|50,85
|34.167.136
|% -10,00
|
|DOAS
|6,12
|5.244.240
|% -10,00
|
|CRFSA
|4,86
|2.686.426
|% -10,00
|
|KERVN
|0,27
|130.378
|% -10,00
|
|ASELS
|21,98
|1.377.006.356
|% -4,10
|
|THYAO
|7,98
|1.083.988.539
|% -3,04
|
|GARAN
|8,39
|855.137.500
|% 2,44
|
|YKBNK
|2,05
|390.893.778
|% 0,99
|
|AKBNK
|6,09
|363.022.362
|% 2,01
|
|YKBNK
|2,05
|390.893.778
|% 0,99
|
|THYAO
|7,98
|1.083.988.539
|% -3,04
|
|IHLGM
|0,80
|105.601.487
|% -6,98
|
|ODAS
|1,18
|145.466.869
|% -5,60
|
|EKGYO
|1,12
|120.430.256
|% -0,88
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7161
|7,7548
|% -1,96
|
|Frank
|6,6456
|6,6856
|% -1,77
|
|Riyal
|1,7053
|1,7138
|% -0,19
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.551
|1.552
|36,67
|
|Altın Gr.
|317
|317
|3,73
|
|Cumhuriyet
|2.085
|2.117
|49,00
|
|Tam
|2.075
|2.128
|45,22
|
|Yarım
|1.003
|1.029
|21,87
|
|Çeyrek
|503
|515
|10,94
|
|Gümüş.Ons
|12,71
|12,76
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|2,66
|2,66
|-0,02
|
|B. Petrol
|29,59
|29,59
|-0,46
|
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