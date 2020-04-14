***TRKSH*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
14.04.2020 14:43
***TRKSH*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması )
İlgili Şirketler [TRKSH]
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Türkçe
Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Borsa Karar Tarihi
17/05/2019
Borçlanma Aracı İşlem Görecek Şirketin Unvanı
Turkish Bank A.Ş.
İşlem Göreceği Pazar
Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Borçlanma Aracı Türü
Bono
ISIN Kodu
TRFTBAK62011
Nominal Değer (TL)
12.000.000
Vade Başlangıç Tarihi
14/04/2020
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
16/04/2020
Vadesi (Gün)
59
İtfa Tarihi
12/06/2020
İhraç Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış (Sold To Qualified Investor)
Açıklamalar
-
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/837794
BIST
18:0598.550
En Yüksek
|Değişim
|: 2,23%
|| 2.151,16
|Açılış
|: 97.491
|
|Önceki Kapanış
|: 96.399
|
98.630
En Düşük
97.273
18:056,8197
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 0,0490
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,8201
En Düşük
6,7646
18:057,4910
En Yüksek
|Değişim
|: 1,46%
|| 0,1079
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,4915
En Düşük
7,3720
18:05378,23
En Yüksek
|Değişim
|: 1,40%
|| 5,24
|Açılış
|: 378,23
|
|Önceki Kapanış
|: 373,00
|
382,27
En Düşük
372,64
BIST En Aktif Hisseler
|CLEBI
|95,70
|63.812.915
|% 10,00
|
|PGSUS
|61,60
|695.214.749
|% 10,00
|
|EPLAS
|13,75
|104.312
|% 10,00
|
|UZERB
|2,86
|275.188
|% 10,00
|
|MTRYO
|3,52
|20.226.234
|% 10,00
|
|PRZMA
|3,92
|42.403.576
|% -9,89
|
|IHEVA
|2,32
|164.138.786
|% -9,73
|
|TACTR
|3,06
|684.706
|% -8,93
|
|BURVA
|18,89
|6.052.195
|% -7,76
|
|NIBAS
|6,30
|494.400
|% -6,25
|
|ASELS
|27,28
|2.473.311.405
|% 9,38
|
|THYAO
|10,90
|2.106.389.765
|% 6,97
|
|GARAN
|8,58
|1.141.913.196
|% 1,42
|
|PGSUS
|61,60
|695.214.749
|% 10,00
|
|PETKM
|3,44
|632.411.128
|% 1,18
|
|YKBNK
|2,04
|407.932.701
|% 0,99
|
|THYAO
|10,90
|2.106.389.765
|% 6,97
|
|PETKM
|3,44
|632.411.128
|% 1,18
|
|GSRAY
|2,62
|481.892.119
|% 1,55
|
|IHLGM
|1,10
|187.272.537
|% 2,80
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5820
|8,6250
|% 1,70
|
|Frank
|7,0703
|7,1129
|% 1,49
|
|Riyal
|1,8082
|1,8172
|% 0,75
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.728
|1.729
|14,82
|
|Altın Gr.
|380
|380
|7,15
|
|Cumhuriyet
|2.429
|2.490
|46,70
|
|Tam
|2.497
|2.563
|48,10
|
|Yarım
|1.215
|1.247
|23,40
|
|Çeyrek
|609
|624
|11,70
|
|Gümüş.Ons
|15,64
|15,67
|0,25
|
|Gümüş Gr.
|3,45
|3,45
|0,10
|
|B. Petrol
|30,11
|30,11
|-1,63
|
Seans Raporu
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