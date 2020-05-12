***TRKSH*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
12.05.2020 17:32
***TRKSH*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması )
İlgili Şirketler [TRKSH]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Borsa Karar Tarihi
17/05/2019
Borçlanma Aracı İşlem Görecek Şirketin Unvanı
Turkish Bank A.Ş.
İşlem Göreceği Pazar
Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Borçlanma Aracı Türü
Bono
ISIN Kodu
TRFTBAK72010
Nominal Değer (TL)
17.500.000
Vade Başlangıç Tarihi
12/05/2020
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
14/05/2020
Vadesi (Gün)
59
İtfa Tarihi
10/07/2020
İhraç Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış (Sold To Qualified Investor)
Açıklamalar
-
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/844519
BIST
17:1899.544
En Yüksek
|Değişim
|: 1,79%
|| 1.751,55
|Açılış
|: 97.926
|
|Önceki Kapanış
|: 97.792
|
99.585
En Düşük
97.740
17:186,9929
En Yüksek
|Değişim
|: -1,13%
|| -0,0802
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,0768
En Düşük
6,9742
17:187,6011
En Yüksek
|Değişim
|: -0,63%
|| -0,0482
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,6645
En Düşük
7,5689
17:18383,14
En Yüksek
|Değişim
|: -0,75%
|| -2,89
|Açılış
|: 383,25
|
|Önceki Kapanış
|: 386,03
|
386,76
En Düşük
381,84
BIST En Aktif Hisseler
|MIPAZ
|3,30
|30.352.575
|% 10,00
|
|INFO
|6,38
|27.126.732
|% 10,00
|
|KENT
|279,40
|18.609.038
|% 10,00
|
|GLRYH
|20,24
|1.635.574
|% 10,00
|
|AVHOL
|1,76
|1.205.204
|% 10,00
|
|SEYKM
|10,38
|44.819.519
|% -9,97
|
|KRDMA
|2,70
|69.857.444
|% -7,22
|
|SERVE
|5,20
|1.074.824
|% -7,14
|
|GEDIK
|20,86
|61.639.223
|% -7,04
|
|UFUK
|4,76
|248.125
|% -5,37
|
|GARAN
|7,91
|864.209.644
|% 1,93
|
|ASELS
|27,32
|638.965.811
|% 1,71
|
|ECILC
|5,42
|557.873.447
|% 9,94
|
|MGROS
|34,18
|533.980.776
|% 8,16
|
|AKBNK
|5,61
|476.133.070
|% 0,54
|
|EKGYO
|1,34
|387.133.346
|% 8,06
|
|IHLGM
|1,20
|248.633.206
|% -0,83
|
|IEYHO
|0,61
|90.062.138
|% 7,02
|
|KRDMD
|2,39
|350.516.415
|% 1,70
|
|IHLAS
|0,69
|89.121.684
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5877
|8,6308
|% -1,26
|
|Frank
|7,1942
|7,2376
|% -0,61
|
|Riyal
|1,8550
|1,8643
|% -1,21
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.704
|1.705
|6,95
|
|Altın Gr.
|384
|384
|-2,24
|
|Cumhuriyet
|2.470
|2.514
|-24,00
|
|Tam
|2.543
|2.579
|-24,70
|
|Yarım
|1.241
|1.261
|-12,10
|
|Çeyrek
|620
|631
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|15,54
|15,58
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|3,49
|3,50
|-0,02
|
|B. Petrol
|30,15
|30,15
|0,52
|