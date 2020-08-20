***TRKSH*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
20.08.2020 17:44
***TRKSH*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması )
İlgili Şirketler [TRKSH]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Borsa Karar Tarihi
15/05/2020
Borçlanma Aracı İşlem Görecek Şirketin Unvanı
Turkish Bank A.Ş.
İşlem Göreceği Pazar
Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Borçlanma Aracı Türü
Bono
ISIN Kodu
TRFTBAK22114
Nominal Değer (TL)
2.000.000
Vade Başlangıç Tarihi
20/08/2020
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
24/08/2020
Vadesi (Gün)
187
İtfa Tarihi
23/02/2021
İhraç Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış (Sold To Qualified Investor)
Açıklamalar
-
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/870433
BIST
17:381.129
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 4,31
|Açılış
|: 1.125
|
|Önceki Kapanış
|: 1.125
|
1.132
En Düşük
1.114
17:387,3510
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 0,0624
|Açılış
|: 7,3530
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3550
|
7,3546
En Düşük
7,2632
17:388,7089
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 0,0705
|Açılış
|: 8,6650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7300
|
8,7168
En Düşük
8,6034
17:38458,55
En Yüksek
|Değişim
|: 1,33%
|| 6,03
|Açılış
|: 458,55
|
|Önceki Kapanış
|: 452,52
|
460,05
En Düşük
450,58
BIST En Aktif Hisseler17:38
|BERA
|8,47
|31.451.706
|% 10,00
|
|KLNMA
|46,20
|16.570.754
|% 10,00
|
|DGGYO
|10,67
|11.462.289
|% 10,00
|
|KENT
|2.244,10
|4.519.617
|% 10,00
|
|MRSHL
|135,30
|1.245.885
|% 10,00
|
|TKURU
|80,10
|3.591.782
|% -10,00
|
|NIBAS
|19,05
|54.674
|% -9,97
|
|VKFYO
|9,95
|31.977.710
|% -9,95
|
|ORMA
|9,86
|76.031
|% -9,95
|
|TGSAS
|8,71
|8.172.534
|% -9,93
|
|PETKM
|4,65
|3.924.906.408
|% 9,93
|
|TUPRS
|91,60
|3.735.301.588
|% 6,57
|
|GARAN
|7,16
|1.018.305.112
|% -1,65
|
|RTALB
|52,50
|922.912.635
|% -9,79
|
|EKGYO
|2,05
|811.382.062
|% -0,49
|
|PETKM
|4,65
|3.924.906.408
|% 9,93
|
|EKGYO
|2,05
|811.382.062
|% -0,49
|
|ZOREN
|2,91
|644.008.246
|% 9,81
|
|KRDMD
|3,07
|585.440.729
|% 4,78
|
|SKBNK
|1,55
|252.378.357
|% 3,33
|
|17:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3481
|7,3510
|% 0,86
|
|Euro
|8,7034
|8,7089
|% 0,82
|
|Sterlin
|9,6202
|9,6684
|% 0,98
|
|Frank
|8,0436
|8,0920
|% 1,32
|
|Riyal
|1,9525
|1,9623
|% 0,70
|
|17:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.937
|1.938
|9,25
|
|Altın Gr.
|457
|457
|4,83
|
|Cumhuriyet
|3.033
|3.079
|-72,00
|
|Tam
|3.021
|3.097
|-63,30
|
|Yarım
|1.460
|1.498
|-30,62
|
|Çeyrek
|732
|749
|-15,31
|
|Gümüş.Ons
|27,04
|27,07
|0,35
|
|Gümüş Gr.
|6,39
|6,40
|0,13
|
|B. Petrol
|44,73
|44,73
|-0,64
|