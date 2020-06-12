***TRP*** FERONİA GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***TRP*** FERONİA GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviHALİT GÖRKEM OKTAY Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Diğer 31.03.2017 Evet 29.38461538 Bağımsız Üye DeğilHAMDİ UĞUR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Diğer 23.05.2017 Genel Müdür Yardımcısı, Genel Müdür Evet 0 Bağımsız Üye DeğilALİ OKAN ALTUĞ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Diğer 23.05.2017 Evet 29.38461538 Bağımsız Üye DeğilGÜRKAN BAYRAKTAR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Mühendis 11.03.2020 Portföy Yöneticisi Evet 0 Bağımsız Üye DeğilTOLGA KOROL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi 25.07.2018 Hayır 19.96153846 Bağımsız Üye DeğilYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerHAMDİ UĞUR Yönetim Kurulu Üyesi /Genel Müdür Diğer Genel Müdür Yardımcısı, Genel Müdürhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850916BIST