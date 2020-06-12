***TRP*** FERONİA GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
12.06.2020 12:18
***TRP*** FERONİA GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
HALİT GÖRKEM OKTAY Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Diğer 31.03.2017 Evet 29.38461538 Bağımsız Üye Değil
HAMDİ UĞUR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Diğer 23.05.2017 Genel Müdür Yardımcısı, Genel Müdür Evet 0 Bağımsız Üye Değil
ALİ OKAN ALTUĞ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Diğer 23.05.2017 Evet 29.38461538 Bağımsız Üye Değil
GÜRKAN BAYRAKTAR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Mühendis 11.03.2020 Portföy Yöneticisi Evet 0 Bağımsız Üye Değil
TOLGA KOROL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi 25.07.2018 Hayır 19.96153846 Bağımsız Üye Değil
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
HAMDİ UĞUR Yönetim Kurulu Üyesi /Genel Müdür Diğer Genel Müdür Yardımcısı, Genel Müdür
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850916
BIST
13:38109.263
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 107,47
|Açılış
|: 108.485
|
|Önceki Kapanış
|: 109.155
|
109.458
En Düşük
107.833
13:386,8293
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0101
|Açılış
|: 6,8420
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8370
|
6,8437
En Düşük
6,8023
13:387,7217
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0094
|Açılış
|: 7,7300
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7550
|
7,7460
En Düşük
7,6998
13:38381,80
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 1,78
|Açılış
|: 381,82
|
|Önceki Kapanış
|: 380,02
|
381,95
En Düşük
378,74
BIST En Aktif Hisseler
|GLRYH
|12,98
|24.962.364
|% 10,00
|
|RTALB
|30,14
|55.533.563
|% 10,00
|
|ISBIR
|1.181,60
|1.408.818
|% 10,00
|
|KSTUR
|42,12
|8.664
|% 9,97
|
|DAGHL
|11,61
|2.758.288
|% 9,94
|
|UMPAS
|0,81
|72.168
|% -10,00
|
|YONGA
|29,06
|197.230
|% -9,98
|
|EGCEY
|1,45
|751.004
|% -9,94
|
|EGCYO
|1,63
|979.737
|% -9,94
|
|EGCYH
|0,96
|1.127.651
|% -9,43
|
|ASELS
|32,36
|660.649.983
|% 0,37
|
|GARAN
|8,12
|509.775.437
|% -0,49
|
|ECILC
|5,98
|461.209.039
|% 4,73
|
|EKGYO
|1,94
|392.670.256
|% 0,00
|
|PETKM
|3,95
|337.702.559
|% 0,51
|
|EKGYO
|1,94
|392.670.256
|% 0,00
|
|TSKB
|1,29
|237.715.421
|% 4,03
|
|IHLGM
|1,59
|281.363.301
|% 0,63
|
|IEYHO
|0,73
|74.471.009
|% 0,00
|
|YYAPI
|0,98
|88.540.371
|% 7,69
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5979
|8,6410
|% 0,03
|
|Frank
|7,1862
|7,2295
|% -0,42
|
|Riyal
|1,8156
|1,8247
|% -0,13
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş.Ons
|17,63
|17,65
|-0,01
|