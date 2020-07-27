***TRP*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
27.07.2020 14:48
***TRP*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu )
İlgili Şirketler [TRP]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Feronia Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/862048
BIST
16:041.197
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 4,59
|Açılış
|: 1.192
|
|Önceki Kapanış
|: 1.192
|
1.203
En Düşük
1.192
16:046,8530
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0050
|Açılış
|: 6,9220
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9030
|
6,8574
En Düşük
6,8322
16:048,0431
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 0,0605
|Açılış
|: 8,0850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0050
|
8,0604
En Düşük
7,9455
16:04426,04
En Yüksek
|Değişim
|: 1,72%
|| 7,21
|Açılış
|: 426,26
|
|Önceki Kapanış
|: 418,84
|
428,47
En Düşük
417,83
BIST En Aktif Hisseler
|NUGYO
|7,48
|18.899.588
|% 10,00
|
|DESA
|6,49
|15.082.220
|% 10,00
|
|BJKAS
|2,86
|31.983.327
|% 10,00
|
|ATLAS
|2,31
|1.607.171
|% 10,00
|
|KENT
|2.432,30
|14.062.454
|% 10,00
|
|ITTFH
|3,99
|355.257.467
|% -9,93
|
|EKIZ
|8,32
|1.128.600
|% -8,87
|
|EGCEY
|1,07
|584.126
|% -7,76
|
|UFUK
|6,90
|302.928
|% -7,26
|
|BMELK
|6,99
|51.154
|% -6,80
|
|ASELS
|36,08
|1.260.310.847
|% 2,85
|
|EKGYO
|2,32
|785.305.425
|% -0,43
|
|IHLGM
|1,85
|782.396.687
|% 4,52
|
|SISE
|6,36
|581.204.238
|% -1,55
|
|GARAN
|7,82
|555.443.495
|% -1,14
|
|IHLGM
|1,85
|782.396.687
|% 4,52
|
|EKGYO
|2,32
|785.305.425
|% -0,43
|
|IHLAS
|1,00
|240.180.357
|% 9,89
|
|SISE
|6,36
|581.204.238
|% -1,55
|
|ISGYO
|2,18
|184.274.972
|% 1,87
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7853
|8,8294
|% 0,57
|
|Frank
|7,4068
|7,4514
|% -0,02
|
|Riyal
|1,8224
|1,8315
|% 0,11
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.933
|1.934
|31,89
|
|Altın Gr.
|426
|426
|7,10
|
|Cumhuriyet
|2.787
|2.811
|87,30
|
|Tam
|2.871
|2.891
|96,00
|
|Yarım
|1.394
|1.411
|43,80
|
|Çeyrek
|699
|706
|21,90
|
|Gümüş.Ons
|24,11
|24,15
|1,37
|
|Gümüş Gr.
|5,33
|5,33
|0,31
|
|B. Petrol
|44,02
|44,02
|0,24
|