***TRR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru
24.06.2022 14:52
***TRR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar [TRR]
Türkçe
Fonlara İlişkin Duyuru
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TEB Portföy Yönetimi A.Ş. yatırım fonu unvanının 24/06/2022 tarihinden itibaren aşağıdaki tabloda belirtilen şekilde değiştiğini bildirmiştir. Unvan değişikliği nedeniyle kod değişikliği yapılmadığından Borsa İstanbul'da yapılacak işlemlerde mevcut fon kodunun kullanılmasına devam edilecektir. FON KODUESKİ FON UNVANI YENİ FON UNVANI TRRTEB Portföy Beşinci Serbest FonTEB Portföy Beşinci Serbest (TL) Fonu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1039108
BIST
14:532.548
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 4,95
|Açılış
|: 2.555
|
|Önceki Kapanış
|: 2.543
|
2.558
En Düşük
2.525
14:5317,3735
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0210
|Açılış
|: 17,3870
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3800
|
17,3796
En Düşük
17,2992
14:5318,2989
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0210
|Açılış
|: 18,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2900
|
18,3505
En Düşük
18,2245
14:531.018,97
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 3,16
|Açılış
|: 1.018,97
|
|Önceki Kapanış
|: 1.015,81
|
1.023,08
En Düşük
1.014,27
BIST En Aktif Hisseler14:51
|BASCM
|3,52
|599.035
|% 10,00
|
|MAKIM
|15,56
|74.014.729
|% 9,96
|
|SNKRN
|26,38
|7.792.469
|% 9,92
|
|ECZYT
|52,40
|76.992.799
|% 9,17
|
|KGYO
|8,56
|15.460.867
|% 8,22
|
|UFUK
|71,40
|2.290.223
|% -9,96
|
|TBORG
|22,50
|591.654
|% -7,18
|
|TSGYO
|4,63
|31.846.154
|% -5,89
|
|BAYRK
|6,71
|14.108.425
|% -4,82
|
|EMNIS
|22,52
|135.369
|% -4,09
|
|THYAO
|49,72
|3.694.201.315
|% -1,64
|
|ASELS
|24,58
|1.847.756.222
|% 5,49
|
|EREGL
|27,96
|1.423.968.929
|% 1,38
|
|KRDMD
|12,56
|913.603.189
|% 0,08
|
|SISE
|21,50
|911.639.158
|% -0,28
|
|ODAS
|3,14
|761.354.602
|% -3,09
|
|YKBNK
|4,75
|594.973.492
|% -1,86
|
|TSKB
|2,11
|236.720.500
|% -3,21
|
|EKGYO
|2,58
|220.548.522
|% -0,39
|
|ASELS
|24,58
|1.847.756.222
|% 5,49
|
|14:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,3705
|17,3770
|% 0,14
|
|Euro
|18,2765
|18,2948
|% 0,09
|
|Sterlin
|21,2529
|21,3595
|% 0,30
|
|Frank
|18,0855
|18,1945
|% 0,74
|
|Riyal
|4,6152
|4,6383
|% 0,21
|
|14:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.825
|1.825
|2,03
|
|Altın Gr.
|1.018
|1.019
|2,82
|
|Cumhuriyet
|6.780
|6.883
|-64,00
|
|Tam
|6.764
|6.861
|-1,00
|
|Yarım
|3.321
|3.356
|0,00
|
|Çeyrek
|1.663
|1.677
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|20,86
|20,89
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|11,63
|11,64
|-0,05
|
|B. Petrol
|112
|112
|1,86
|
Seans Raporu
14:51
daha fazla
-
15:06AKSGY
Yüzde 7.72 oranında artışla 3.21 lira fiyatla işlem gören hissede 21, 380, 305 adet işlem
-
15:04NUHCM
Yüzde 4.30 oranında artışla 61.85 lira fiyatla işlem gören hissede 59, 886 adet işlem
-
15:03XU100
Endeks 2, 549 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 22 üstünde . İşlem hacmi 21, 887.00 milyon TL de
-
15:03BRSAN
Yüzde 6.98 oranında artışla 33.42 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 017, 868 adet işlem
-
15:02ECILC
Yüzde 4.08 oranında artışla 10.20 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 839, 456 adet işlem