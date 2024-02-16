***TRYKI*** TİRYAKİ AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide)









***TRYKI*** TİRYAKİ AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide) )Finansal Tablo Niteliği Konsolideİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyet RaporuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamalar01.07.2023 - 31.12.2023 dönemine ait faaliyet raporu ilişikte pdf dosyası olarak verilmektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1250206BIST