***TRYKI*** TİRYAKİ AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Belgesi









***TRYKI*** TİRYAKİ AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Belgesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi18.10.2023Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz tarafından yurt içinde halka arz edilmeksizin tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak suretiyle ihraç edilecek, 1.250.000.000-TL (BirMilyarİkiYüzElliMilyonTürkLirası) tutarlı borçlanma aracı ihraç tavanına ilişkin ihraç belgesi Sermaye Piyasası Kurulu'nun 28.09.2023 tarih ve 57/1235 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Söz konusu ihraç tavanına ilişkin onaylı İhraç Belgesi ve İhraç Belgesi Eki ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1207505BIST