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***TRYKI*** TİRYAKİ AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Belgesi

11.03.2024 13:17
***TRYKI*** TİRYAKİ AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Belgesi


***TRYKI*** TİRYAKİ AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Belgesi )

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Türkçe
İhraç Belgesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
08.03.2024
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimizin 11 Ocak 2024 tarihli açıklamasına istinaden, 2.500.000.000 TL (İki Milyar Beşyüz Milyon Türk Lirası) nominal tutarı aşmayacak şekilde, vadesi en fazla 2 (iki) yıl (2 yıl dahil) olmak üzere değişik vadelerde, Türk Lirası cinsinden, yurt içinde, bir veya birden çok seferde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara ve/veya tahsisli olarak borçlanma aracı ihraç edilmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvurumuza dair onay, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 07.03.2024 tarihli 2024/14 sayılı SPK Haftalık Bülteni'nde yayınlanmıştır. Söz konusu ihraç tavanına ilişkin Başvuru Formu, Onaylı İhraç Belgesi ve Eki ekte yer almaktadır. Saygılarımızla,




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1257398


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