***TRYKI*** TİRYAKİ AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Belgesi
11.03.2024 13:17
***TRYKI*** TİRYAKİ AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Belgesi )
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Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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08.03.2024
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 11 Ocak 2024 tarihli açıklamasına istinaden, 2.500.000.000 TL (İki Milyar Beşyüz Milyon Türk Lirası) nominal tutarı aşmayacak şekilde, vadesi en fazla 2 (iki) yıl (2 yıl dahil) olmak üzere değişik vadelerde, Türk Lirası cinsinden, yurt içinde, bir veya birden çok seferde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara ve/veya tahsisli olarak borçlanma aracı ihraç edilmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvurumuza dair onay, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 07.03.2024 tarihli 2024/14 sayılı SPK Haftalık Bülteni'nde yayınlanmıştır. Söz konusu ihraç tavanına ilişkin Başvuru Formu, Onaylı İhraç Belgesi ve Eki ekte yer almaktadır. Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1257398
BIST
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15:579.245
En Düşük
|Değişim
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2.252,58
En Düşük
2.234,86
BIST En Aktif Hisseler15:57
|KSTUR
|7.070,00
|18.735.500
|% 10,00
|
|ALVES
|41,58
|53.361.485
|% 10,00
|
|JANTS
|210,10
|189.427.711
|% 10,00
|
|ULUFA
|14,41
|126.014.155
|% 10,00
|
|ORMA
|228,80
|6.200.107
|% 10,00
|
|FONET
|38,88
|16.928.896
|% -10,00
|
|MMCAS
|16,74
|3.450.945
|% -10,00
|
|YAYLA
|24,72
|33.679.768
|% -9,98
|
|PEKGY
|22,48
|16.390.483
|% -9,94
|
|OBAMS
|52,50
|4.000.829.991
|% -9,79
|
|OBAMS
|52,50
|4.000.829.991
|% -9,79
|
|PATEK
|139,30
|2.868.445.590
|% 1,38
|
|REEDR
|61,60
|1.926.548.481
|% -4,50
|
|MIATK
|77,25
|1.902.755.664
|% -0,64
|
|LMKDC
|32,68
|1.622.738.815
|% -4,72
|
|OBAMS
|52,50
|4.000.829.991
|% -9,79
|
|BEGYO
|6,04
|359.432.170
|% 6,15
|
|ODAS
|10,67
|624.360.876
|% 0,76
|
|ADESE
|2,99
|163.949.010
|% 1,36
|
|LMKDC
|32,68
|1.622.738.815
|% -4,72
|
|15:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,0021
|32,0053
|% 0,30
|
|Euro
|35,0047
|35,0146
|% 0,09
|
|Sterlin
|42,1997
|42,4112
|% -0,69
|
|Frank
|37,4830
|37,6709
|% -0,54
|
|Riyal
|8,7687
|8,8127
|% -0,54
|
|15:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,42
|24,46
|% 0,66
|
|Platin
|930,47
|932,32
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.038,17
|1.041,49
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|81,78
|81,78
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.177,83
|2.178,11
|% 0,66
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