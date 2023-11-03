***TRYKI*** TİRYAKİ AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***TRYKI*** TİRYAKİ AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhraç Limitine İlişkin Sermaye Piyasası Kurulu OnayıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 03.10.2022İhraç Tavanı Tutarı 1.250.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 09.12.2022SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 28.09.2023İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 28.09.2024Ek AçıklamalarŞirketimiz tarafından toplamda 1.250.000.000-TL'ye (Bir Milyar İki Yüz Elli Milyon Türk Lirası) kadar bir veya birden fazla seferde, yurtiçinde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcıya satış ve tahsisli satış yöntemleriyle borçlanma aracı ihraç edilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvuru, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 28.09.2023 tarih ve 57/1235 sayılı kararı ile onaylanmış olup, söz konusu ihraca ilişkin onaylanan İhraç Belgesi, İhraç Belgesi Eki ve Borçlanma Aracı İhraç Başvuru Formu ekte yer almaktadır.Eklenen DökümanlarEK: 1 İhraç Belgesi.pdfEK: 2 İhraç Belgesi Eki.pdfEK: 3 Borçlanma Aracı İhraç Başvuru Formu.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1213935BIST