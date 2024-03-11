***TRYKI*** TİRYAKİ AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***TRYKI*** TİRYAKİ AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Yurtiçinde Borçlanma Aracı İhraç Tavanının SPK Tarafından OnaylanmasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 13.02.2024İhraç Tavanı Tutarı 2.500.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 11.01.2024SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 07.03.2024İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 07.03.2025Ek AçıklamalarŞirketimizin 11 Ocak 2024 tarihli açıklamasına istinaden, 2.500.000.000 TL (İki Milyar Beşyüz Milyon Türk Lirası) nominal tutarı aşmayacak şekilde, vadesi en fazla 2 (iki) yıl (2 yıl dahil) olmak üzere değişik vadelerde, Türk Lirası cinsinden, yurt içinde, bir veya birden çok seferde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara ve/veya tahsisli olarak borçlanma aracı ihraç edilmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvurumuza dair onay, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 07.03.2024 tarihli 2024/14 sayılı SPK Haftalık Bülteni'nde yayınlanmıştır. Söz konusu ihraç tavanına ilişkin Başvuru Formu, Onaylı İhraç Belgesi ve Eki ekte yer almaktadır. Saygılarımızla,Eklenen DökümanlarEK: 1 Tiryaki Agro İhraç Belgesi ve Eki.pdfEK: 2 Tiryaki_Başvuru Formu.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1257397BIST