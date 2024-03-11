***TRYKI*** TİRYAKİ AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
11.03.2024 13:17
***TRYKI*** TİRYAKİ AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Yurtiçinde Borçlanma Aracı İhraç Tavanının SPK Tarafından Onaylanması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 13.02.2024
İhraç Tavanı Tutarı 2.500.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 11.01.2024
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 07.03.2024
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 07.03.2025
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 11 Ocak 2024 tarihli açıklamasına istinaden, 2.500.000.000 TL (İki Milyar Beşyüz Milyon Türk Lirası) nominal tutarı aşmayacak şekilde, vadesi en fazla 2 (iki) yıl (2 yıl dahil) olmak üzere değişik vadelerde, Türk Lirası cinsinden, yurt içinde, bir veya birden çok seferde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara ve/veya tahsisli olarak borçlanma aracı ihraç edilmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvurumuza dair onay, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 07.03.2024 tarihli 2024/14 sayılı SPK Haftalık Bülteni'nde yayınlanmıştır. Söz konusu ihraç tavanına ilişkin Başvuru Formu, Onaylı İhraç Belgesi ve Eki ekte yer almaktadır. Saygılarımızla,
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Tiryaki Agro İhraç Belgesi ve Eki.pdf
EK: 2 Tiryaki_Başvuru Formu.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1257397
BIST