Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***TRYKI*** TİRYAKİ AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

22.12.2023 16:13
***TRYKI*** TİRYAKİ AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***TRYKI*** TİRYAKİ AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimizin 14.12.2023 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında, Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin 10. Maddesinde yer alan yetkiye istinaden 1) 2.500.000.000 TL (İki Buçuk Milyar Türk Lirası) nominal tutarı aşmayacak şekilde, vadesi en fazla 2 (iki) yıl (2 yıl dahil) olmak üzere değişik vadelerde, Türk Lirası cinsinden, yurt içinde, bir veya birden çok seferde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara ve/veya tahsisli olarak satılmak üzere borçlanma aracı ihraç edilmesine, 2) İhraç edilecek borçlanma araçlarının piyasa koşullarına bağlı olarak, iskontolu ve/veya sabit kuponlu veya değişken kuponlu olarak ihraç edilmesine ilişkin yeni bir ihraç tavanı ve bu amaçla hazırlanan ihraç belgesinin onayı talepleri ile Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmasına karar verilmiştir.
Sürece ilişkin belgelerin tamamlanmasını müteakip Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurusu gerçekleştirilecektir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1228073


BIST
GÜNCEL HABERLER




'
uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:057.558
Değişim :  -2,67% |  -207,39
Açılış :  7.770  
Önceki Kapanış :  7.765  
En Düşük
7.554 En Yüksek
7.795
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KBORU 47,18 828.474.515 % 9,98  
MARBL 14,13 45.115.582 % 9,96  
MSGYO 15,12 29.324.647 % 9,96  
CUSAN 21,44 38.071.849 % 9,95  
MEGMT 25,88 456.155.451 % 9,94  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 29,2134 29,2304 % 0,26  
Euro 32,1970 32,2247 % 0,15  
Sterlin 37,0569 37,2427 % 0,50  
Frank 33,9995 34,2043 % 0,30  
Riyal 7,7658 7,8047 % 0,24  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 24,35 24,39 % 0,66  
Platin 972,22 975,96 % 0,66  
Paladyum 1.211,97 1.218,30 % 0,66  
Brent Pet. 79,59 79,59 % 0,66  
Altın Ons 2.060,17 2.060,51 % 0,66  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2023 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru