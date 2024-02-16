***TRYKI*** TİRYAKİ AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)









***TRYKI*** TİRYAKİ AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )Finansal Tablo Niteliği Konsolideİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSorumluluk BeyanıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiFinansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve SayısıYönetim Kurulu Karar Tarihi15/02/2024Karar Sayısı2024 / 007Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk BeyanıSERMAYE PİYASASI KURULU'NUNII-14.1 SAYILI TEBLİĞİ'NİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANIŞirketimizin 01/07/2023 - 31/12/2023 dönemine ait Seri II-14.1 Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği çerçevesinde hazırlanan PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenerek imzalanan finansal tablolar ile dipnotlarının ve faaliyet raporunun tarafımızca incelendiğini,Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımız çerçevesinde açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,Raporun ilişkin olduğu dönem itibariyle, finansal tablolar ile rapordaki diğer mali konulardaki bilgilerin, şirketin mali durumu ve faaliyet sonuçları hakkında gerçeği doğru bir biçimde yansıttığını, hazırlanan faaliyet raporunun da fiili ve gerçek durumu yansıttığını kabul ve beyan ederiz.Saygılarımızla,Tiryaki Agro Gıda San. Tic.A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1250211BIST