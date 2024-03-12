***TRYKI*** TİRYAKİ AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)
12.03.2024 20:50
***TRYKI*** TİRYAKİ AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
06/03/2024
Karar Sayısı
2024/009
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
II-14.1 SAYILI TEBLİĞİ'NİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI
Şirketimizin 01/07/2022 - 30/06/2023 dönemine ait Seri II-14.1 Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği çerçevesinde hazırlanan PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenerek imzalanan finansal tablolar ile dipnotlarının ve faaliyet raporunun tarafımızca incelendiğini, Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımız çerçevesinde açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini, Raporun ilişkin olduğu dönem itibariyle, finansal tablolar ile rapordaki diğer mali konulardaki bilgilerin, şirketin mali durumu ve faaliyet sonuçları hakkında gerçeği doğru bir biçimde yansıttığını, hazırlanan faaliyet raporunun da fiili ve gerçek durumu yansıttığını kabul ve beyan ederiz.
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1258231
BIST