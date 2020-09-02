***TSGYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Birincil Piyasa Duyurusu - Kalan Paylar
02.09.2020 13:50
***TSGYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Birincil Piyasa Duyurusu - Kalan Paylar )
Özet Bilgi Birincil Piyasa Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
İlgili Şirketler TSGYO
İlgili Şirket Ünvanı TSKB GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
Birincil Piyasa Duyurusu_Kalan Paylar
Mevcut Sermaye (TL) 300.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 500.000.000
Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) 200.000.000
Pay Grup Bilgileri Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL)
C Grubu, TSGYO, TRETSGY00016 223.530,614
Aracılık Yapan Aracı Kuruluş Adı Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.
Birincil Piyasa Başlangıç Tarihi 03.09.2020
Birincil Piyasa Bitiş Tarihi 04.09.2020
Satılacak Payların Satış Fiyatı Bir payın nominal değeri 1 TL olup nominal değerin altında olmamak kaydıyla Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasada oluşacak fiyattan satışa arz edilecektir.
Satılacak Payların Niteliği Kaydi Pay
Başvuru Şekli Paylardan almak isteyen tasarruf sahiplerinin Borsa üyelerine başvuruda bulunmaları gereklidir.
Payların Teslim Şekli Payların yatırımcılara teslimi Borsa İstanbul düzenlemeleri çerçevesinde yapılacaktır. Kalan payların halka arzında pay alan ortakların söz konusu payları Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde hak sahipleri bazında kayden izlenecektir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 TSKB-TR.pdf
EK: 2 ENG-TSKB.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/872924
BIST
13:581.086
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 1,23
|Açılış
|: 1.086
|
|Önceki Kapanış
|: 1.085
|
1.091
En Düşük
1.083
13:587,3822
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0146
|Açılış
|: 7,4020
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3790
|
7,3872
En Düşük
7,3588
13:588,7578
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,0200
|Açılış
|: 8,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7800
|
8,7941
En Düşük
8,7472
13:58466,79
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,12
|Açılış
|: 466,79
|
|Önceki Kapanış
|: 466,67
|
468,01
En Düşük
463,84
BIST En Aktif Hisseler13:58
|PKENT
|1.131,30
|4.440.710
|% 10,00
|
|BALAT
|2,31
|826.361
|% 10,00
|
|YONGA
|31,46
|558.572
|% 10,00
|
|TKURU
|188,30
|1.633.314
|% 9,99
|
|AKYHO
|5,18
|7.791.895
|% 9,98
|
|IZMDC
|22,86
|458.549
|% -9,93
|
|BURVA
|56,50
|1.005.873
|% -9,74
|
|KENT
|519,00
|10.641.257
|% -8,30
|
|DOGUB
|4,38
|62.600.659
|% -7,40
|
|BURCE
|21,76
|1.966.604
|% -6,61
|
|FENER
|30,86
|606.935.544
|% 9,43
|
|GSRAY
|3,40
|546.648.512
|% 7,26
|
|SISE
|6,18
|435.205.295
|% -0,32
|
|BJKAS
|3,25
|428.653.512
|% 4,84
|
|ASELS
|16,77
|390.824.532
|% -0,36
|
|GSRAY
|3,40
|546.648.512
|% 7,26
|
|BJKAS
|3,25
|428.653.512
|% 4,84
|
|EKGYO
|1,78
|202.968.225
|% 1,14
|
|IHLAS
|0,92
|83.332.437
|% 8,24
|
|PETKM
|3,98
|349.657.138
|% 0,51
|
|13:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3788
|7,3822
|% 0,20
|
|Euro
|8,7529
|8,7578
|% -0,23
|
|Sterlin
|9,8363
|9,8856
|% 0,09
|
|Frank
|8,0773
|8,1260
|% 0,14
|
|Riyal
|1,9625
|1,9723
|% 0,24
|
|13:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.967
|1.968
|-3,03
|
|Altın Gr.
|467
|467
|0,60
|
|Cumhuriyet
|3.101
|3.147
|0,00
|
|Tam
|3.087
|3.164
|0,23
|
|Yarım
|1.492
|1.530
|0,11
|
|Çeyrek
|748
|765
|0,05
|
|Gümüş.Ons
|27,85
|27,88
|-0,25
|
|Gümüş Gr.
|6,63
|6,64
|-0,03
|
|B. Petrol
|45,65
|45,65
|0,07
|