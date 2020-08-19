***TSGYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
19.08.2020 09:17
***TSGYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
İlgili Şirketler [TSGYO]
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Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TSGYO.R (Kaydi Pay, Kapanış tarihi: 26/08/2020)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/869864
BIST
18:051.092
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.092
|
0
En Düşük
0
18:057,3817
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0086
|Açılış
|: 7,4340
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4300
|
7,3831
En Düşük
7,3518
18:058,8148
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0098
|Açılış
|: 8,8050
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7800
|
8,8260
En Düşük
8,7756
18:05472,23
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -2,17
|Açılış
|: 472,23
|
|Önceki Kapanış
|: 474,40
|
475,76
En Düşük
470,52
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BAKAB
|9,61
|3.599.787
|% 2,50
|
|LINK
|27,78
|25.032.012
|% 1,12
|
|EGCYH
|0,71
|662.235
|% 0,00
|
|BRKO
|0,43
|180.787
|% 0,00
|
|BRKSN
|4,11
|3.588.390
|% 0,00
|
|EGCYH
|0,71
|662.235
|% 0,00
|
|BRKO
|0,43
|180.787
|% 0,00
|
|BRKSN
|4,11
|3.588.390
|% 0,00
|
|BUCIM
|5,65
|7.213.814
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,94
|615.266.023
|% 0,00
|
|GARAN
|7,13
|1.392.503.819
|% 0,00
|
|GUSGR
|6,13
|1.082.278.309
|% 0,00
|
|ASELS
|17,70
|799.053.971
|% 0,00
|
|RTALB
|57,20
|666.630.687
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,87
|630.922.713
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,94
|615.266.023
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,87
|630.922.713
|% 0,00
|
|GARAN
|7,13
|1.392.503.819
|% 0,00
|
|GUSGR
|6,13
|1.082.278.309
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,13
|253.834.320
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3746
|7,3817
|% 0,12
|
|Euro
|8,8076
|8,8148
|% 0,11
|
|Sterlin
|9,7547
|9,8036
|% 0,28
|
|Frank
|8,1405
|8,1896
|% 0,23
|
|Riyal
|1,9618
|1,9716
|% 0,13
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.990
|1.991
|-11,65
|
|Altın Gr.
|472
|472
|-2,17
|
|Cumhuriyet
|3.153
|3.201
|22,00
|
|Tam
|3.128
|3.207
|6,77
|
|Yarım
|1.512
|1.551
|3,28
|
|Çeyrek
|758
|776
|1,63
|
|Gümüş.Ons
|27,55
|27,59
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|6,55
|6,56
|-0,01
|
|B. Petrol
|45,05
|45,05
|-0,41
|