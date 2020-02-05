***TSGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
05.02.2020 10:17
***TSGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TSGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817120
BIST
11:57123.110
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 974,09
|Açılış
|: 122.417
|
|Önceki Kapanış
|: 122.136
|
123.115
En Düşük
122.125
11:575,9877
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0084
|Açılış
|: 5,9850
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9810
|
5,9887
En Düşük
5,9733
11:576,6121
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0072
|Açılış
|: 6,6040
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6030
|
6,6156
En Düşük
6,6001
11:57299,40
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,39
|Açılış
|: 299,40
|
|Önceki Kapanış
|: 299,01
|
300,76
En Düşük
298,44
BIST En Aktif Hisseler
|GYHOL
|26,70
|3.170.905
|% 14,99
|
|GEDIK
|11,50
|15.914.425
|% 12,63
|
|TSGYO
|2,13
|26.540.095
|% 10,36
|
|KSTUR
|26,40
|7.603
|% 10,00
|
|TEKTU
|1,79
|335.756.151
|% 9,82
|
|DOKTA
|75,30
|6.445.818
|% -14,96
|
|NIBAS
|5,10
|26
|% -12,07
|
|QNBFB
|54,00
|66.798
|% -5,68
|
|SUMAS
|10,72
|50.427
|% -5,05
|
|EMKEL
|2,18
|14.027.166
|% -3,54
|
|THYAO
|14,65
|669.439.050
|% 1,81
|
|ISFIN
|4,59
|418.025.026
|% 3,61
|
|TEKTU
|1,79
|335.756.151
|% 9,82
|
|ODAS
|2,25
|285.983.940
|% 3,21
|
|PETKM
|4,24
|188.387.357
|% 0,00
|
|TEKTU
|1,79
|335.756.151
|% 9,82
|
|IHLAS
|0,94
|120.758.165
|% 4,44
|
|ODAS
|2,25
|285.983.940
|% 3,21
|
|IHLGM
|1,24
|117.355.512
|% 3,33
|
|ISFIN
|4,59
|418.025.026
|% 3,61
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7856
|7,8247
|% 0,21
|
|Frank
|6,1467
|6,1837
|% 0,03
|
|Riyal
|1,5904
|1,5984
|% 0,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.554
|1.555
|-0,85
|
|Altın Gr.
|299
|299
|0,22
|
|Cumhuriyet
|1.987
|2.017
|-23,00
|
|Tam
|1.973
|2.023
|-6,71
|
|Yarım
|954
|978
|-3,25
|
|Çeyrek
|478
|489
|-1,62
|
|Gümüş.Ons
|17,55
|17,59
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|3,38
|3,39
|-0,00
|
|B. Petrol
|55,12
|55,12
|1,16
|
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