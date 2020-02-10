***TSGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
10.02.2020 16:04
***TSGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [TSGYO]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TSGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/818082
BIST
18:05118.342
En Yüksek
|Değişim
|: -2,21%
|| -2.673,62
|Açılış
|: 120.459
|
|Önceki Kapanış
|: 121.015
|
121.190
En Düşük
116.648
18:056,0113
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0050
|Açılış
|: 6,0190
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0130
|
6,0222
En Düşük
5,9746
18:056,5816
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0070
|Açılış
|: 6,5790
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5850
|
6,5982
En Düşük
6,5480
18:05304,40
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,65
|Açılış
|: 304,40
|
|Önceki Kapanış
|: 303,75
|
305,08
En Düşük
301,79
BIST En Aktif Hisseler
|ARDYZ
|9,15
|49.437.962
|% 19,92
|
|DESA
|5,95
|51.455.467
|% 15,76
|
|SAYAS
|3,13
|10.648.970
|% 14,65
|
|TSPOR
|3,53
|1.014.380.382
|% 11,36
|
|RYSAS
|11,00
|22.741.971
|% 10,22
|
|GYHOL
|25,88
|11.042.493
|% -11,37
|
|LINK
|29,54
|4.255.983
|% -11,29
|
|DOKTA
|48,72
|68.938.583
|% -10,52
|
|IZTAR
|2,98
|998.846
|% -9,97
|
|TACTR
|3,00
|580.668
|% -9,91
|
|THYAO
|14,02
|2.171.340.301
|% -3,11
|
|TSPOR
|3,53
|1.014.380.382
|% 11,36
|
|PETKM
|3,98
|716.304.179
|% -3,16
|
|GARAN
|11,72
|638.525.809
|% -2,09
|
|KRDMD
|2,83
|620.176.198
|% -3,41
|
|IHLGM
|1,24
|432.270.004
|% 0,81
|
|TSPOR
|3,53
|1.014.380.382
|% 11,36
|
|EKGYO
|1,63
|422.805.920
|% -2,98
|
|KRDMD
|2,83
|620.176.198
|% -3,41
|
|ODAS
|2,13
|459.753.624
|% -4,48
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7652
|7,8041
|% 0,47
|
|Frank
|6,1335
|6,1705
|% 0,06
|
|Riyal
|1,6002
|1,6082
|% 0,07
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.573
|1.573
|2,49
|
|Altın Gr.
|304
|305
|0,81
|
|Cumhuriyet
|2.017
|2.048
|7,00
|
|Tam
|2.007
|2.057
|6,95
|
|Yarım
|970
|995
|3,37
|
|Çeyrek
|487
|498
|1,68
|
|Gümüş.Ons
|17,71
|17,76
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|3,43
|3,44
|0,01
|
|B. Petrol
|53,73
|53,73
|-0,72
|