***TSGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
20.02.2020 12:10
***TSGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TSGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/820303
BIST
14:08118.203
En Yüksek
|Değişim
|: -0,83%
|| -993,54
|Açılış
|: 119.289
|
|Önceki Kapanış
|: 119.196
|
119.350
En Düşük
117.838
14:086,0958
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0113
|Açılış
|: 6,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0790
|
6,1018
En Düşük
6,0806
14:086,5793
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0016
|Açılış
|: 6,5780
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5630
|
6,5913
En Düşük
6,5663
14:08315,51
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,05
|Açılış
|: 315,51
|
|Önceki Kapanış
|: 315,46
|
316,04
En Düşük
314,06
BIST En Aktif Hisseler
|MIPAZ
|3,56
|137.754.851
|% 19,87
|
|HATEK
|10,01
|21.547.290
|% 16,94
|
|NATEN
|20,60
|84.358.794
|% 6,85
|
|YONGA
|9,22
|90.121
|% 6,34
|
|SNGYO
|1,27
|2.402.502
|% 5,83
|
|VERTU
|5,49
|32.489.495
|% -16,82
|
|TSPOR
|6,64
|624.264.667
|% -14,65
|
|GSRAY
|3,45
|717.641.608
|% -11,54
|
|FENER
|17,38
|649.980.332
|% -10,60
|
|EMNIS
|2,16
|25.369
|% -10,00
|
|BJKAS
|3,29
|938.481.342
|% -6,53
|
|ASELS
|29,04
|853.653.577
|% -2,48
|
|GSRAY
|3,45
|717.641.608
|% -11,54
|
|FENER
|17,38
|649.980.332
|% -10,60
|
|TSPOR
|6,64
|624.264.667
|% -14,65
|
|BJKAS
|3,29
|938.481.342
|% -6,53
|
|CEMAS
|1,29
|260.762.848
|% -2,27
|
|GSRAY
|3,45
|717.641.608
|% -11,54
|
|IHLGM
|1,26
|138.102.489
|% -3,08
|
|ODAS
|2,14
|220.429.668
|% -4,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8212
|7,8605
|% -0,23
|
|Frank
|6,1689
|6,2061
|% 0,14
|
|Riyal
|1,6189
|1,6270
|% 0,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.611
|1.611
|-1,74
|
|Altın Gr.
|315
|315
|-0,00
|
|Cumhuriyet
|2.088
|2.120
|10,00
|
|Tam
|2.081
|2.133
|13,17
|
|Yarım
|1.006
|1.032
|6,37
|
|Çeyrek
|504
|516
|3,18
|
|Gümüş.Ons
|18,27
|18,32
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|3,57
|3,58
|-0,03
|
|B. Petrol
|59,05
|59,05
|-0,07
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