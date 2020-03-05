***TSGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
05.03.2020 17:07
***TSGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [TSGYO]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TSGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/824614
BIST
17:39112.417
En Yüksek
|Değişim
|: 1,47%
|| 1.632,07
|Açılış
|: 112.505
|
|Önceki Kapanış
|: 110.785
|
113.107
En Düşük
111.403
17:396,1066
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0285
|Açılış
|: 6,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0980
|
6,1084
En Düşük
6,0635
17:396,8364
En Yüksek
|Değişim
|: 0,99%
|| 0,0669
|Açılış
|: 6,8160
|
|Önceki Kapanış
|: 6,7680
|
6,8399
En Düşük
6,7574
17:39324,95
En Yüksek
|Değişim
|: 1,49%
|| 4,76
|Açılış
|: 324,95
|
|Önceki Kapanış
|: 320,19
|
326,23
En Düşük
319,28
BIST En Aktif Hisseler
|OYAYO
|6,76
|3.182.284
|% 14,97
|
|BRKSN
|3,08
|6.057.360
|% 14,93
|
|BURCE
|7,63
|11.209.169
|% 14,91
|
|HLGYO
|1,64
|53.003.574
|% 10,81
|
|BURVA
|16,00
|297.530
|% 9,89
|
|KSTUR
|27,54
|24.841
|% -10,00
|
|YKGYO
|3,05
|56.877.093
|% -8,41
|
|YBTAS
|4.130,00
|44.228
|% -6,24
|
|BALAT
|2,92
|455.605
|% -5,50
|
|OZBAL
|1,96
|22.708.806
|% -5,31
|
|THYAO
|11,80
|856.277.739
|% 0,43
|
|ASELS
|30,34
|849.771.515
|% 1,88
|
|GARAN
|10,31
|576.734.809
|% -0,48
|
|YKBNK
|2,56
|319.076.907
|% 0,00
|
|ODAS
|2,15
|316.857.180
|% 2,38
|
|ODAS
|2,15
|316.857.180
|% 2,38
|
|YKBNK
|2,56
|319.076.907
|% 0,00
|
|KARSN
|1,93
|235.842.883
|% 0,00
|
|THYAO
|11,80
|856.277.739
|% 0,43
|
|KRDMD
|2,74
|177.719.499
|% 1,11
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8580
|7,8974
|% 0,79
|
|Frank
|6,3860
|6,4244
|% 0,93
|
|Riyal
|1,6212
|1,6293
|% 0,39
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.657
|1.657
|18,11
|
|Altın Gr.
|325
|325
|5,16
|
|Cumhuriyet
|2.152
|2.186
|23,00
|
|Tam
|2.144
|2.198
|23,51
|
|Yarım
|1.036
|1.063
|11,38
|
|Çeyrek
|520
|532
|5,68
|
|Gümüş.Ons
|17,28
|17,32
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|3,39
|3,39
|0,02
|
|B. Petrol
|50,99
|50,99
|-0,14
|