***TSGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
13.03.2020 10:04
***TSGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [TSGYO]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TSGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/827889
BIST
12:2294.592
En Yüksek
|Değişim
|: 1,02%
|| 952,97
|Açılış
|: 93.658
|
|Önceki Kapanış
|: 93.640
|
96.409
En Düşük
91.644
12:226,2784
En Yüksek
|Değişim
|: -0,62%
|| -0,0389
|Açılış
|: 6,2790
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2810
|
6,3215
En Düşük
6,2638
12:227,0222
En Yüksek
|Değişim
|: -0,72%
|| -0,0507
|Açılış
|: 7,0180
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0020
|
7,0917
En Düşük
7,0109
12:22320,28
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,08
|Açılış
|: 320,28
|
|Önceki Kapanış
|: 320,36
|
323,22
En Düşük
315,15
BIST En Aktif Hisseler
|UZERB
|2,23
|85.632
|% 9,85
|
|AYES
|2,17
|98
|% 9,60
|
|RALYH
|8,00
|16
|% 8,84
|
|CLEBI
|67,00
|2.126.191
|% 8,06
|
|BNTAS
|1,78
|5.597.373
|% 6,59
|
|AKGRT
|5,06
|3.140.473
|% -15,38
|
|ECZYT
|9,81
|21.396.254
|% -10,00
|
|MEGAP
|1,62
|111.092
|% -10,00
|
|MEGAP
|1,62
|111.092
|% -10,00
|
|YBTAS
|3.953,60
|3.954
|% -10,00
|
|ASELS
|24,68
|478.477.734
|% 1,31
|
|THYAO
|8,75
|403.599.063
|% 3,18
|
|GARAN
|9,08
|242.450.735
|% 3,89
|
|YKBNK
|2,17
|165.010.790
|% 1,88
|
|KRDMD
|2,02
|141.325.530
|% 1,00
|
|IHLGM
|0,86
|73.658.473
|% -4,44
|
|ODAS
|1,29
|106.206.822
|% -2,27
|
|YKBNK
|2,17
|165.010.790
|% 1,88
|
|KRDMD
|2,02
|141.325.530
|% 1,00
|
|EKGYO
|1,17
|73.095.810
|% 1,74
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8874
|7,9269
|% -0,30
|
|Frank
|6,6334
|6,6733
|% -0,44
|
|Riyal
|1,6682
|1,6766
|% -0,53
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.586
|1.586
|9,09
|
|Altın Gr.
|321
|321
|0,35
|
|Cumhuriyet
|2.128
|2.160
|8,00
|
|Tam
|2.119
|2.172
|4,21
|
|Yarım
|1.024
|1.051
|2,03
|
|Çeyrek
|514
|525
|1,02
|
|Gümüş.Ons
|15,70
|15,75
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|3,17
|3,17
|-0,04
|
|B. Petrol
|34,46
|34,46
|1,24
|