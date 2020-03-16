***TSGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.03.2020 14:00
***TSGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TSGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/829300
BIST
14:0788.685
En Yüksek
|Değişim
|: -7,24%
|| -6.920,31
|Açılış
|: 92.264
|
|Önceki Kapanış
|: 95.605
|
92.264
En Düşük
88.673
14:076,3909
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 0,0614
|Açılış
|: 6,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3450
|
6,3937
En Düşük
6,2780
14:077,1322
En Yüksek
|Değişim
|: 1,41%
|| 0,0992
|Açılış
|: 7,1270
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0360
|
7,1637
En Düşük
6,9931
14:07302,17
En Yüksek
|Değişim
|: -2,96%
|| -9,22
|Açılış
|: 302,17
|
|Önceki Kapanış
|: 311,39
|
318,59
En Düşük
300,95
BIST En Aktif Hisseler
|BMELK
|1,20
|226.231
|% 9,09
|
|RTALB
|2,95
|65.641.886
|% 8,06
|
|KUYAS
|1,12
|9.494.252
|% 5,66
|
|VKING
|3,73
|6.305.071
|% 4,48
|
|YAPRK
|6,23
|295.132
|% 2,64
|
|AKFGY
|2,07
|1.225.408
|% -10,00
|
|VKFYO
|1,35
|713.748
|% -10,00
|
|TOASO
|19,35
|14.983.737
|% -10,00
|
|RHEAG
|1,26
|2.025.076
|% -10,00
|
|ALCTL
|11,34
|9.471.159
|% -10,00
|
|ASELS
|23,28
|406.798.939
|% -8,56
|
|THYAO
|8,43
|331.579.729
|% -7,77
|
|GARAN
|8,28
|307.879.149
|% -8,10
|
|ECILC
|3,75
|180.531.086
|% -7,64
|
|YKBNK
|2,09
|111.790.679
|% -5,43
|
|ODAS
|1,26
|85.889.418
|% -8,70
|
|IHLGM
|0,86
|54.673.691
|% -9,47
|
|YKBNK
|2,09
|111.790.679
|% -5,43
|
|EKGYO
|1,14
|57.486.230
|% -5,00
|
|KRDMD
|1,92
|89.900.749
|% -6,80
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8277
|7,8670
|% 1,03
|
|Frank
|6,7303
|6,7708
|% 1,57
|
|Riyal
|1,6959
|1,7044
|% 0,88
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.470
|1.471
|-59,11
|
|Altın Gr.
|309
|309
|-2,31
|
|Cumhuriyet
|2.077
|2.109
|-3,00
|
|Tam
|2.067
|2.120
|-3,41
|
|Yarım
|999
|1.026
|-1,65
|
|Çeyrek
|501
|513
|-0,82
|
|Gümüş.Ons
|12,60
|12,66
|-2,09
|
|Gümüş Gr.
|2,66
|2,67
|-0,34
|
|B. Petrol
|30,94
|30,94
|-2,91
|
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