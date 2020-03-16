***TSGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.03.2020 16:27
***TSGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TSGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/829394
BIST
16:1587.864
En Yüksek
|Değişim
|: -8,10%
|| -7.741,44
|Açılış
|: 92.264
|
|Önceki Kapanış
|: 95.605
|
92.264
En Düşük
87.807
16:156,4206
En Yüksek
|Değişim
|: 1,44%
|| 0,0911
|Açılış
|: 6,4170
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3450
|
6,4218
En Düşük
6,2780
16:157,1444
En Yüksek
|Değişim
|: 1,58%
|| 0,1114
|Açılış
|: 7,1550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0360
|
7,1717
En Düşük
6,9931
16:15302,26
En Yüksek
|Değişim
|: -2,93%
|| -9,13
|Açılış
|: 302,29
|
|Önceki Kapanış
|: 311,39
|
318,59
En Düşük
299,20
BIST En Aktif Hisseler
|BMELK
|1,20
|226.231
|% 9,09
|
|RTALB
|2,95
|83.309.207
|% 8,06
|
|KUYAS
|1,12
|11.309.744
|% 5,66
|
|YAPRK
|6,35
|857.860
|% 4,61
|
|VKING
|3,70
|8.597.717
|% 3,64
|
|YKSLN
|5,40
|5.107.295
|% -10,00
|
|ALCTL
|11,34
|9.948.085
|% -10,00
|
|KUTPO
|5,40
|1.080.297
|% -10,00
|
|KOZAL
|54,90
|41.631.421
|% -10,00
|
|IEYHO
|0,36
|7.893.612
|% -10,00
|
|ASELS
|23,02
|555.786.158
|% -9,58
|
|THYAO
|8,30
|496.285.054
|% -9,19
|
|GARAN
|8,19
|413.527.822
|% -9,10
|
|ECILC
|3,66
|207.398.444
|% -9,85
|
|YKBNK
|2,05
|149.622.280
|% -7,24
|
|ODAS
|1,25
|93.737.853
|% -9,42
|
|YKBNK
|2,05
|149.622.280
|% -7,24
|
|IHLGM
|0,86
|63.194.965
|% -9,47
|
|EKGYO
|1,13
|73.077.611
|% -5,83
|
|KRDMD
|1,90
|118.341.992
|% -7,77
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8479
|7,8872
|% 1,29
|
|Frank
|6,7592
|6,7999
|% 2,01
|
|Riyal
|1,7040
|1,7125
|% 1,36
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.462
|1.462
|-68,10
|
|Altın Gr.
|302
|302
|-9,51
|
|Cumhuriyet
|2.036
|2.067
|-45,00
|
|Tam
|2.025
|2.080
|-43,92
|
|Yarım
|979
|1.006
|-21,24
|
|Çeyrek
|491
|503
|-10,62
|
|Gümüş.Ons
|12,57
|12,61
|-2,13
|
|Gümüş Gr.
|2,57
|2,57
|-0,43
|
|B. Petrol
|30,42
|30,42
|-3,43
|
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