***TSGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
22.05.2020 10:24
***TSGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TSGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/846432
BIST
11:06102.557
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -92,08
|Açılış
|: 102.454
|
|Önceki Kapanış
|: 102.649
|
102.598
En Düşük
102.014
11:066,8072
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0199
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,8118
En Düşük
6,7746
11:067,4260
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0125
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,4501
En Düşük
7,4149
11:06380,11
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 2,92
|Açılış
|: 380,11
|
|Önceki Kapanış
|: 377,19
|
380,41
En Düşük
376,04
BIST En Aktif Hisseler
|CMENT
|39,10
|3.247.111
|% 9,96
|
|INTEM
|10,61
|7.721.577
|% 9,95
|
|PNSUT
|18,95
|83.171.811
|% 8,91
|
|CASA
|22,00
|44.946
|% 8,16
|
|PEKGY
|5,94
|7.123.253
|% 8,00
|
|EGCEY
|0,81
|345.618
|% -10,00
|
|TACTR
|6,49
|236.483
|% -9,99
|
|EKIZ
|11,10
|1.710.155
|% -9,98
|
|RTALB
|31,12
|30.751.239
|% -9,95
|
|GLRYH
|14,48
|10.503.934
|% -9,95
|
|TUPRS
|79,40
|240.380.768
|% 0,38
|
|ECILC
|5,77
|178.854.455
|% 4,15
|
|AVOD
|3,32
|138.564.403
|% 6,41
|
|THYAO
|11,11
|126.379.042
|% -0,09
|
|GARAN
|7,55
|120.960.916
|% -0,66
|
|AVOD
|3,32
|138.564.403
|% 6,41
|
|ECILC
|5,77
|178.854.455
|% 4,15
|
|TSKB
|1,04
|30.149.053
|% 0,00
|
|GSRAY
|2,69
|64.277.545
|% 1,51
|
|SNGYO
|1,14
|25.917.177
|% 4,59
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,2625
|8,3039
|% -0,17
|
|Frank
|6,9775
|7,0195
|% 0,09
|
|Riyal
|1,8060
|1,8150
|% 0,15
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.737
|1.737
|9,62
|
|Altın Gr.
|380
|380
|2,46
|
|Cumhuriyet
|2.453
|2.489
|14,70
|
|Tam
|2.525
|2.554
|15,10
|
|Yarım
|1.232
|1.248
|7,40
|
|Çeyrek
|616
|624
|3,60
|
|Gümüş.Ons
|17,03
|17,09
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|3,71
|3,72
|-0,02
|
|B. Petrol
|34,08
|34,08
|-1,99
|