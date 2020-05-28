***TSGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
28.05.2020 10:11
***TSGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TSGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847141
BIST
10:04105.903
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 949,83
|Açılış
|: 105.556
|
|Önceki Kapanış
|: 104.954
|
105.945
En Düşük
105.556
10:046,7905
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0183
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7905
En Düşük
6,7656
10:047,4736
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0138
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,4846
En Düşük
7,4416
10:04374,89
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 2,52
|Açılış
|: 374,89
|
|Önceki Kapanış
|: 372,37
|
375,45
En Düşük
371,87
BIST En Aktif Hisseler
|YAPRK
|13,48
|1.016.662
|% 9,95
|
|CCOLA
|43,30
|1.309.782
|% 9,45
|
|SAYAS
|3,85
|402.544
|% 8,15
|
|PNSUT
|22,50
|3.774.015
|% 6,94
|
|PENGD
|3,69
|4.070.550
|% 6,03
|
|TKURU
|15,22
|22.982
|% -9,99
|
|KUTPO
|20,38
|266.346
|% -9,98
|
|GLRYH
|11,74
|2.314.071
|% -9,97
|
|AYCES
|26,42
|47.503
|% -9,95
|
|TACTR
|5,27
|330.292
|% -9,91
|
|THYAO
|12,33
|1.688.618.538
|% 0,00
|
|ASELS
|30,08
|1.020.823.935
|% 0,00
|
|SOKM
|12,21
|464.284.335
|% 0,00
|
|TAVHL
|20,58
|353.388.060
|% 0,00
|
|TATGD
|9,63
|223.661.542
|% 1,37
|
|THYAO
|12,33
|1.688.618.538
|% 0,00
|
|AVOD
|3,77
|183.306.923
|% 0,00
|
|SOKM
|12,21
|464.284.335
|% 0,00
|
|ASELS
|30,08
|1.020.823.935
|% 0,00
|
|SNGYO
|1,20
|37.510.765
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,2980
|8,3397
|% 0,22
|
|Frank
|6,9792
|7,0212
|% 0,15
|
|Riyal
|1,8006
|1,8096
|% 0,14
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.718
|1.718
|8,65
|
|Altın Gr.
|375
|375
|2,68
|
|Cumhuriyet
|2.436
|2.466
|19,50
|
|Tam
|2.508
|2.530
|20,00
|
|Yarım
|1.224
|1.237
|9,80
|
|Çeyrek
|612
|619
|4,90
|
|Gümüş.Ons
|17,32
|17,35
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|3,78
|3,79
|0,02
|
|B. Petrol
|34,14
|34,14
|-0,60
|