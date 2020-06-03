***TSGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
03.06.2020 10:38
***TSGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [TSGYO]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TSGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/848699
BIST
11:59108.850
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 752,26
|Açılış
|: 108.926
|
|Önceki Kapanış
|: 108.097
|
109.231
En Düşük
108.327
11:596,7424
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,0372
|Açılış
|: 6,7750
|
|Önceki Kapanış
|: 6,7800
|
6,7465
En Düşük
6,6727
11:597,5647
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 0,0633
|Açılış
|: 7,5750
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5600
|
7,5717
En Düşük
7,4561
11:59372,30
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,17
|Açılış
|: 372,30
|
|Önceki Kapanış
|: 372,13
|
373,98
En Düşük
370,64
BIST En Aktif Hisseler
|FRIGO
|17,93
|1.475.262
|% 10,00
|
|DOBUR
|14,02
|3.219.046
|% 9,96
|
|YONGA
|30,08
|264.163
|% 9,94
|
|EGCYO
|1,14
|371.881
|% 9,62
|
|EMNIS
|4,46
|161.247
|% 9,58
|
|RTALB
|18,92
|12.251.898
|% -9,99
|
|GLRYH
|8,16
|2.999.640
|% -9,93
|
|EKIZ
|5,92
|3.776.226
|% -9,89
|
|BASCM
|3,38
|39.715
|% -6,37
|
|IDGYO
|4,69
|5.415.413
|% -6,20
|
|GARAN
|8,25
|789.879.811
|% 2,36
|
|ASELS
|32,08
|528.929.943
|% -1,66
|
|EKGYO
|1,73
|384.384.502
|% 1,17
|
|THYAO
|12,62
|306.720.533
|% 0,08
|
|AKBNK
|5,86
|244.131.650
|% 1,38
|
|EKGYO
|1,73
|384.384.502
|% 1,17
|
|GARAN
|8,25
|789.879.811
|% 2,36
|
|ADESE
|1,72
|126.467.687
|% 2,38
|
|IHLGM
|1,32
|87.515.251
|% 1,54
|
|KARSN
|1,87
|122.058.741
|% 2,19
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4457
|8,4880
|% 0,76
|
|Frank
|6,9694
|7,0114
|% 0,56
|
|Riyal
|1,7897
|1,7986
|% 0,60
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.717
|1.717
|-10,69
|
|Altın Gr.
|372
|372
|-0,42
|
|Cumhuriyet
|2.410
|2.442
|-14,10
|
|Tam
|2.481
|2.513
|-6,80
|
|Yarım
|1.211
|1.227
|-7,10
|
|Çeyrek
|605
|613
|-3,60
|
|Gümüş.Ons
|17,77
|17,80
|-0,29
|
|Gümüş Gr.
|3,85
|3,85
|-0,05
|
|B. Petrol
|40,11
|40,11
|0,54
|